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Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми

Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ

Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми

Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T19:40+0300

2024-06-26T19:40+0300

2024-06-26T19:40+0300

происшествия

россия

коми

следственный комитет

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале. Ранее стало известно, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке остановлено.Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.

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россия, коми, следственный комитет