https://1prime.ru/20240626/poezd-849523390.html
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:40+0300
2024-06-26T19:40+0300
2024-06-26T19:40+0300
происшествия
россия
коми
следственный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале. Ранее стало известно, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке остановлено.Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
https://1prime.ru/20240626/poezd-849523051.html
коми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ae4137112ce4382cb0c41e686d16f6d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коми, следственный комитет
Происшествия, РОССИЯ, КОМИ, Следственный комитет
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке остановлено.
Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми