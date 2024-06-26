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Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:40+0300
2024-06-26T19:40+0300
происшествия
россия
коми
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале. Ранее стало известно, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке остановлено.Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
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россия, коми, следственный комитет
Происшествия, РОССИЯ, КОМИ, Следственный комитет
19:40 26.06.2024
 
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми

Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июн ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке остановлено.
Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
19:19
 
ПроисшествияРОССИЯКОМИСледственный комитет
 
 
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