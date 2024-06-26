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Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми
В поезде Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, сообщает администрация муниципального образования "Инта". | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:54+0300
2024-06-26T20:04+0300
происшествия
россия
коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — ПРАЙМ. В поезде Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, сообщает администрация муниципального образования "Инта"."Всего в составе 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека", — говорится в сообщении.Предварительной причина схода вагонов могла произойти из-за подмыва путей.НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ УШИБЫ И ПОРЕЗЫ ПОСЛЕ СХОДА ВАГОНОВ ПОЕЗДА В КОМИ, ИХ ОСМАТРИВАЮТ ВРАЧИ - АДМИНИСТРАЦИЯ ИНТЫРЖД НАПРАВИЛИ ДВА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДА К МЕСТУ СХОДА ВАГОНОВ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА В КОМИ - КОМПАНИЯ
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россия, коми
Происшествия, РОССИЯ, КОМИ
19:54 26.06.2024 (обновлено: 20:04 26.06.2024)
 
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми

Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — ПРАЙМ. В поезде Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, сообщает администрация муниципального образования "Инта".
"Всего в составе 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека", — говорится в сообщении.
Предварительной причина схода вагонов могла произойти из-за подмыва путей.
НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ УШИБЫ И ПОРЕЗЫ ПОСЛЕ СХОДА ВАГОНОВ ПОЕЗДА В КОМИ, ИХ ОСМАТРИВАЮТ ВРАЧИ - АДМИНИСТРАЦИЯ ИНТЫ
РЖД НАПРАВИЛИ ДВА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДА К МЕСТУ СХОДА ВАГОНОВ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА В КОМИ - КОМПАНИЯ
 
ПроисшествияРОССИЯКОМИ
 
 
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