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Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми

Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ

Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми

В поезде Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, сообщает администрация муниципального образования "Инта". | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T19:54+0300

2024-06-26T19:54+0300

2024-06-26T20:04+0300

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — ПРАЙМ. В поезде Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, сообщает администрация муниципального образования "Инта"."Всего в составе 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека", — говорится в сообщении.Предварительной причина схода вагонов могла произойти из-за подмыва путей.НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ УШИБЫ И ПОРЕЗЫ ПОСЛЕ СХОДА ВАГОНОВ ПОЕЗДА В КОМИ, ИХ ОСМАТРИВАЮТ ВРАЧИ - АДМИНИСТРАЦИЯ ИНТЫРЖД НАПРАВИЛИ ДВА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДА К МЕСТУ СХОДА ВАГОНОВ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА В КОМИ - КОМПАНИЯ

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