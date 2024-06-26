https://1prime.ru/20240626/poezd-849524831.html
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми
Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T20:48+0300
2024-06-26T20:48+0300
2024-06-26T21:15+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – ПРАЙМ. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. Из 20 пострадавших 10 пассажиров поезда находятся в тяжелом состоянии.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
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Происшествия, РОССИЯ, КОМИ, пострадавшие
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – ПРАЙМ. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.
Из 20 пострадавших 10 пассажиров поезда находятся в тяжелом состоянии.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.
Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.