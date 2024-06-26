Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240626/poezd-849524831.html
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми
Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T20:48+0300
2024-06-26T21:15+0300
происшествия
россия
коми
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_0:213:2882:1834_1920x0_80_0_0_be44fa3cff1de757b8dd73c4d671120c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – ПРАЙМ. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. Из 20 пострадавших 10 пассажиров поезда находятся в тяжелом состоянии.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
https://1prime.ru/20240626/poezd-849523390.html
коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1aed163bc6ea2314ef346363c762de26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, коми, пострадавшие
Происшествия, РОССИЯ, КОМИ, пострадавшие
20:48 26.06.2024 (обновлено: 21:15 26.06.2024)
 
Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми

Около 20 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – ПРАЙМ. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.
Из 20 пострадавших 10 пассажиров поезда находятся в тяжелом состоянии.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми.
Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Республике Коми
19:40
Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.
Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
 
ПроисшествияРОССИЯКОМИпострадавшие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала