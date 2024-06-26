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Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде
Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде - 26.06.2024, ПРАЙМ
Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде
Мир в будущем может столкнуться с "продовольственными войнами", поскольку геополитическая напряженность и изменение климата подталкивают страны к конфликтам... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:19+0300
2024-06-26T13:22+0300
продовольствие
питьевая вода
нефть
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Мир в будущем может столкнуться с "продовольственными войнами", поскольку геополитическая напряженность и изменение климата подталкивают страны к конфликтам из-за падающих поставок, пишет FT.Со ссылкой на одного из крупнейших в мире трейдеров сельхозпродукции издание предупреждает, что продовольственную инфляцию разгоняют торговые барьеры, установленные властями стран с целью укрепить внутренние запасы продовольствия. Кроме того, из-за геополитической неопределенности страны устанавливают нетарифные барьеры, что тоже влияет на поставки.Еще одна причина ускорения инфляции – наценки, устанавливаемые крупнейшими торговцами сельхозтоваров после начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. Дело в том, что тогда часть поставок зерна и удобрений оказалась заблокирована. А еще до этого цены подстегнули пандемийные ограничения.При этом самые богатые страны стремятся накапливать излишки стратегических товаров, что разогревает спрос и, как следствие, поднимает цены. Буферные запасы имеют такие государства, как Индия и Китай. Ухудшили ситуацию изменения климата, из-за которых снижаются урожаи.Как следствие, потребители во всех странах столкнулись с кризисом стоимости жизни. Впереди конкуренция за самые основные ресурсы – пищу и питьевую воду. "Мы вели много войн из-за нефти. Мы будем вести более масштабные войны из-за еды и воды", — говорит Санни Вергезе, исполнительный директор сингапурского сельскохозяйственного торгового дома Olam Agri.Головная компания - Olam Food Ingredients является одним из крупнейших в мире поставщиков какао, кофе, орехов и специй. По словам Вергезе, мировые лидеры по производству продуктов питания, такие как Coca-Cola и Associated British Foods, должны уделять особое внимания проблеме изменения климата. А властям государств следует ввести налог на углерод – сейчас он бесплатен, поэтому природу загрязняют кто во что горазд.
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продовольствие, питьевая вода, нефть
продовольствие, питьевая вода, Нефть
13:19 26.06.2024 (обновлено: 13:22 26.06.2024)
 
Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде

FT: в будущем мир ждут войны за продовольствие вместо нефтяных конфликтов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк%Социальная продовольственная ярмарка
%Социальная продовольственная ярмарка - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Мир в будущем может столкнуться с "продовольственными войнами", поскольку геополитическая напряженность и изменение климата подталкивают страны к конфликтам из-за падающих поставок, пишет FT.
Со ссылкой на одного из крупнейших в мире трейдеров сельхозпродукции издание предупреждает, что продовольственную инфляцию разгоняют торговые барьеры, установленные властями стран с целью укрепить внутренние запасы продовольствия. Кроме того, из-за геополитической неопределенности страны устанавливают нетарифные барьеры, что тоже влияет на поставки.
Еще одна причина ускорения инфляции – наценки, устанавливаемые крупнейшими торговцами сельхозтоваров после начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. Дело в том, что тогда часть поставок зерна и удобрений оказалась заблокирована. А еще до этого цены подстегнули пандемийные ограничения.
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При этом самые богатые страны стремятся накапливать излишки стратегических товаров, что разогревает спрос и, как следствие, поднимает цены. Буферные запасы имеют такие государства, как Индия и Китай. Ухудшили ситуацию изменения климата, из-за которых снижаются урожаи.
Как следствие, потребители во всех странах столкнулись с кризисом стоимости жизни. Впереди конкуренция за самые основные ресурсы – пищу и питьевую воду. "Мы вели много войн из-за нефти. Мы будем вести более масштабные войны из-за еды и воды", — говорит Санни Вергезе, исполнительный директор сингапурского сельскохозяйственного торгового дома Olam Agri.
Головная компания - Olam Food Ingredients является одним из крупнейших в мире поставщиков какао, кофе, орехов и специй. По словам Вергезе, мировые лидеры по производству продуктов питания, такие как Coca-Cola и Associated British Foods, должны уделять особое внимания проблеме изменения климата. А властям государств следует ввести налог на углерод – сейчас он бесплатен, поэтому природу загрязняют кто во что горазд.
 
продовольствиепитьевая водаНефть
 
 
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