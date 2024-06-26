https://1prime.ru/20240626/prodovolstvie-849507064.html

Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде

Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде - 26.06.2024, ПРАЙМ

Мир движется к великим войнам за доступ к еде и питьевой воде

Мир в будущем может столкнуться с "продовольственными войнами", поскольку геополитическая напряженность и изменение климата подталкивают страны к конфликтам... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:19+0300

2024-06-26T13:19+0300

2024-06-26T13:22+0300

продовольствие

питьевая вода

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/79506/96/795069655_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_288001bd48e4e072859a08d2377fc4da.jpg

МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Мир в будущем может столкнуться с "продовольственными войнами", поскольку геополитическая напряженность и изменение климата подталкивают страны к конфликтам из-за падающих поставок, пишет FT.Со ссылкой на одного из крупнейших в мире трейдеров сельхозпродукции издание предупреждает, что продовольственную инфляцию разгоняют торговые барьеры, установленные властями стран с целью укрепить внутренние запасы продовольствия. Кроме того, из-за геополитической неопределенности страны устанавливают нетарифные барьеры, что тоже влияет на поставки.Еще одна причина ускорения инфляции – наценки, устанавливаемые крупнейшими торговцами сельхозтоваров после начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. Дело в том, что тогда часть поставок зерна и удобрений оказалась заблокирована. А еще до этого цены подстегнули пандемийные ограничения.При этом самые богатые страны стремятся накапливать излишки стратегических товаров, что разогревает спрос и, как следствие, поднимает цены. Буферные запасы имеют такие государства, как Индия и Китай. Ухудшили ситуацию изменения климата, из-за которых снижаются урожаи.Как следствие, потребители во всех странах столкнулись с кризисом стоимости жизни. Впереди конкуренция за самые основные ресурсы – пищу и питьевую воду. "Мы вели много войн из-за нефти. Мы будем вести более масштабные войны из-за еды и воды", — говорит Санни Вергезе, исполнительный директор сингапурского сельскохозяйственного торгового дома Olam Agri.Головная компания - Olam Food Ingredients является одним из крупнейших в мире поставщиков какао, кофе, орехов и специй. По словам Вергезе, мировые лидеры по производству продуктов питания, такие как Coca-Cola и Associated British Foods, должны уделять особое внимания проблеме изменения климата. А властям государств следует ввести налог на углерод – сейчас он бесплатен, поэтому природу загрязняют кто во что горазд.

https://1prime.ru/20240623/ris-849415556.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продовольствие, питьевая вода, нефть