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Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года

Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года - 26.06.2024, ПРАЙМ

Военные расходы в мире стали рекордными с 1990 года

В 2023 году военные застраты в мире достигли рекордной отметки с 1990, в среднем составив 306 долларов на человека. Об этом сообщается в докладе Росконгресса... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T05:34+0300

2024-06-26T05:34+0300

2024-06-26T05:34+0300

мир

военные расходы

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В 2023 году военные застраты в мире достигли рекордной отметки с 1990, в среднем составив 306 долларов на человека. Об этом сообщается в докладе Росконгресса "Фрагментация и слабый рост: глобальные экономические тренды 2024", с которым ознакомилось РИА Новости."Мировое военное бремя, определяемое как доля военных расходов в мировом ВВП, увеличилось с 2,2% в 2022 году до 2,3% в 2023 году. Средние военные расходы как доля государственных расходов в прошлом году выросли на 0,4 процентных пункта, до 6,9%, а мировые военные расходы на душу населения стали самыми высокими с 1990 года и составили 306 долларов", - следует из материала, в котором ссылаются на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Кроме того, как отметили эксперты, в прошлом году военные расзоды выросли девятый год подряд и составили в совокупности 2,443 триллиона долларов. По их словам, в ушедшем году самое большое военное бремя пришлось на страны Ближнего Востока - более четырех процентов ВВП. За ними следуют страны Европы (2,8%), Африки (1,9%), Азии и Океании (1,7%), Северной и Южной Америки (1,2%).По мнению авторов доклада, все же главной угрозой для мирового роста является фрагментация глобальной экономики, в которой продолжают формироваться и развиваться различные макрозоны, создающие конкуренцию в финансовой, торговой, технологической и других отраслях.

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мир, военные расходы