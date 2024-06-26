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"День вверх, день вниз": рубль работает по "старой схеме"

"День вверх, день вниз": рубль работает по "старой схеме" - 26.06.2024, ПРАЙМ

"День вверх, день вниз": рубль работает по "старой схеме"

Курс рубля к юаню в среду прибавляет 1,5% в рамках колебаний, инициированных сильной волатильностью прошлой недели: схема "день вверх, день вниз" пока... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:02+0300

2024-06-26T17:02+0300

2024-06-26T17:02+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в среду прибавляет 1,5% в рамках колебаний, инициированных сильной волатильностью прошлой недели: схема "день вверх, день вниз" пока актуальна, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.45 мск падает на 18 копеек, до 11,72 рубля. Падение составляет 1,5%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 93,6 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,94 рубля (-0,92%). РУБЛЬ ОПЯТЬ В ПЛЮСЕ Курс рубля в середине недели продолжает колебаться после сильной волатильности прошлой недели. При этом день снижения чередуется с днем роста уже несколько сессий подряд. "Предложение юаней на биржевом рынке, вероятно, остается повышенным как из-за налогового периода, так и на фоне опасений, связанных с недавним введением против Мосбиржи и НКЦ американских санкций", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". На внебиржевой площадке внутридневная волатильность сохраняется невысокой, что оценивается как положительный фактор, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Это значит, что рыночные колебания приходят в норму и очищаются от избыточной эмоциональной составляющей", - поясняет он. Стоимость нефти к 16.46 мск снижалась на 0,1%, до 84,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 106,1 пункта. ПРОГНОЗЫ У рубля сохраняются предпосылки для укрепления, полагает Яков Яковлев из УК "Первая". "Банк России проводит жесткую монетарную политику, сохраняются продажи валюты экспортерами в рамках постановления правительства (хотя и в меньшем объеме) и операции ЦБ РФ и Минфина в рамках бюджетного правила. В ближайшие дни предложение иностранной валюты может оставаться повышенным на фоне подготовки к налоговому периоду. При этом есть вероятность, что спрос компаний-импортеров на валюту снизится из-за инфраструктурных проблем и неопределенности", - добавляет он. Текущая обстановка с сильным рублем продлится до конца июня, а уже в июле-августе ожидается постепенное ослабление рубля до привычных значений, рассчитывает финансовый эксперт Эван Голованов. "Однако резкое падение национальной валюты в августе вряд ли произойдет. В долгосрочной перспективе можно будет ожидать 12 рублей за юань, 90-92 рубля за доллар и ближе к 100 рублям - за евро. Участники внешнеэкономической деятельности адаптируются к новым реалиям", - добавляет он.

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рубль, курсы валют, мосбиржа