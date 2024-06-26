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МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь
МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ
МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь
Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:31+0300
2024-06-26T13:31+0300
2024-06-26T13:31+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. "Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал он в ответ на вопрос, может ли возможный ответ Москвы на действия Вашингтона в связи с атакой включать меры военно-технического характера.В воскресенье днем, 23 июня, ВСУ попытались атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты, как сообщили в Минобороны, удалось сбить средствами ПВО, одна отклонилась от курса и подорвалась, под атаку попал пляж. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, 151 пострадал, 82 из них госпитализировали. По последним данным депздрава города, число пострадавших выросло до 153 человек.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Сергей Рябков, МИД РФ
МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь
Замглавы МИД не исключил военно-технического ответа США в связи с атакой на Севастополь
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал он в ответ на вопрос, может ли возможный ответ Москвы на действия Вашингтона в связи с атакой включать меры военно-технического характера.
В воскресенье днем, 23 июня, ВСУ попытались атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты, как сообщили в Минобороны, удалось сбить средствами ПВО, одна отклонилась от курса и подорвалась, под атаку попал пляж. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, 151 пострадал, 82 из них госпитализировали. По последним данным депздрава города, число пострадавших выросло до 153 человек.
"Надо преподать орлу урок". Китайцы осудили США за атаку ВСУ на Севастополь