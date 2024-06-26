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МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь
МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ
МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь
Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:31+0300
2024-06-26T13:31+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. "Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал он в ответ на вопрос, может ли возможный ответ Москвы на действия Вашингтона в связи с атакой включать меры военно-технического характера.В воскресенье днем, 23 июня, ВСУ попытались атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты, как сообщили в Минобороны, удалось сбить средствами ПВО, одна отклонилась от курса и подорвалась, под атаку попал пляж. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, 151 пострадал, 82 из них госпитализировали. По последним данным депздрава города, число пострадавших выросло до 153 человек.
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сша, украина, россия, сергей рябков, мид рф
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Сергей Рябков, МИД РФ
13:31 26.06.2024
 
МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь

Замглавы МИД не исключил военно-технического ответа США в связи с атакой на Севастополь

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал он в ответ на вопрос, может ли возможный ответ Москвы на действия Вашингтона в связи с атакой включать меры военно-технического характера.
В воскресенье днем, 23 июня, ВСУ попытались атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты, как сообщили в Минобороны, удалось сбить средствами ПВО, одна отклонилась от курса и подорвалась, под атаку попал пляж. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, 151 пострадал, 82 из них госпитализировали. По последним данным депздрава города, число пострадавших выросло до 153 человек.
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Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯСергей РябковМИД РФ
 
 
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