https://1prime.ru/20240626/ryabkov-849507809.html

МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь

МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ

МИД не исключил военно-технического ответа США после атаки на Севастополь

Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:31+0300

2024-06-26T13:31+0300

2024-06-26T13:31+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

сергей рябков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россия не исключает возможности военно-технического ответа на действия Соединенных Штатов в связи с атакой американскими ракетами на Севастополь, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. "Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", - сказал он в ответ на вопрос, может ли возможный ответ Москвы на действия Вашингтона в связи с атакой включать меры военно-технического характера.В воскресенье днем, 23 июня, ВСУ попытались атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты, как сообщили в Минобороны, удалось сбить средствами ПВО, одна отклонилась от курса и подорвалась, под атаку попал пляж. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, 151 пострадал, 82 из них госпитализировали. По последним данным депздрава города, число пострадавших выросло до 153 человек.

https://1prime.ru/20240626/kitay-849500962.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, россия, сергей рябков, мид рф