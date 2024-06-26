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Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей - 26.06.2024, ПРАЙМ
Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей
Пострадавшие от ракетной атаки в Севастополе получат от 200 до 400 тысяч рублей, размер выплат будет зависеть от тяжести причиненного вреда. Об этом заявила... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:11+0300
2024-06-26T17:12+0300
севастополь
выплаты
погибшие
пострадавшие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Пострадавшие от ракетной атаки в Севастополе получат от 200 до 400 тысяч рублей, размер выплат будет зависеть от тяжести причиненного вреда. Об этом заявила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина. В воскресенье, 23 июня, ВСУ выпустили на Крым пят ракет ATACMS, одна из них взорвалась над Севастополем, осколки попали на пляж. В результате атаки пострадали 153 человека, погибли четыре, включая двоих детей.По ее словам, пострадавшим в случае получения тяжкого вреда или вреда средней тяжести выплатят 400 тысяч рублей, легкого вреда - 200 тысяч."Членам семей погибших или умершим в результате чрезвычайно ситуации в размере один миллион рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", - сообщила Сулягина. Она добавила, что средства на выплаты выделят из резервного фонда правительства Севастополя.
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севастополь, выплаты, погибшие, пострадавшие
СЕВАСТОПОЛЬ, выплаты, погибшие, пострадавшие
17:11 26.06.2024 (обновлено: 17:12 26.06.2024)
 
Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей

Власти Севастополя выплатят от 200 тыс до 400 тыс рублей пострадавшим от ракетной атаки

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Пострадавшие от ракетной атаки в Севастополе получат от 200 до 400 тысяч рублей, размер выплат будет зависеть от тяжести причиненного вреда. Об этом заявила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.
В воскресенье, 23 июня, ВСУ выпустили на Крым пят ракет ATACMS, одна из них взорвалась над Севастополем, осколки попали на пляж. В результате атаки пострадали 153 человека, погибли четыре, включая двоих детей.
По ее словам, пострадавшим в случае получения тяжкого вреда или вреда средней тяжести выплатят 400 тысяч рублей, легкого вреда - 200 тысяч.
"Членам семей погибших или умершим в результате чрезвычайно ситуации в размере один миллион рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", - сообщила Сулягина.
Она добавила, что средства на выплаты выделят из резервного фонда правительства Севастополя.
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