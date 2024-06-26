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Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей - 26.06.2024, ПРАЙМ

Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей

Пострадавшие от ракетной атаки в Севастополе получат от 200 до 400 тысяч рублей, размер выплат будет зависеть от тяжести причиненного вреда. Об этом заявила... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:11+0300

2024-06-26T17:11+0300

2024-06-26T17:12+0300

севастополь

выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Пострадавшие от ракетной атаки в Севастополе получат от 200 до 400 тысяч рублей, размер выплат будет зависеть от тяжести причиненного вреда. Об этом заявила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина. В воскресенье, 23 июня, ВСУ выпустили на Крым пят ракет ATACMS, одна из них взорвалась над Севастополем, осколки попали на пляж. В результате атаки пострадали 153 человека, погибли четыре, включая двоих детей.По ее словам, пострадавшим в случае получения тяжкого вреда или вреда средней тяжести выплатят 400 тысяч рублей, легкого вреда - 200 тысяч."Членам семей погибших или умершим в результате чрезвычайно ситуации в размере один миллион рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", - сообщила Сулягина. Она добавила, что средства на выплаты выделят из резервного фонда правительства Севастополя.

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севастополь, выплаты, погибшие, пострадавшие