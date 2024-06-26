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НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц - 26.06.2024, ПРАЙМ
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НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц - 26.06.2024, ПРАЙМ
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц
Североатлантический альянс не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:24+0300
2024-06-26T16:24+0300
спецоперация на украине
олаф шольц
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге.Он отметил, что саммит НАТО в июле будет играть важную роль в координации усилий по поддержке Киева, в том числе в подготовке военных."Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договорённости, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", - добавил Шольц.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страны-члены НАТО работают с целью стратегического подавления России. Он также назвал альянс вражеским для России.
https://1prime.ru/20240626/germaniya-849514746.html
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олаф шольц, нато, украина
Спецоперация на Украине, Олаф Шольц, НАТО, УКРАИНА
16:24 26.06.2024
 
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц

Шольц снова заверил, что НАТО не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге.
Он отметил, что саммит НАТО в июле будет играть важную роль в координации усилий по поддержке Киева, в том числе в подготовке военных.
"Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договорённости, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", - добавил Шольц.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страны-члены НАТО работают с целью стратегического подавления России. Он также назвал альянс вражеским для России.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Шольц заявил, что возврата Германии к "старым добрым временам" не будет
15:49
 
Спецоперация на УкраинеОлаф ШольцНАТОУКРАИНА
 
 
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