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НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц - 26.06.2024, ПРАЙМ
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц
Североатлантический альянс не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:24+0300
2024-06-26T16:24+0300
2024-06-26T16:24+0300
спецоперация на украине
олаф шольц
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге.Он отметил, что саммит НАТО в июле будет играть важную роль в координации усилий по поддержке Киева, в том числе в подготовке военных."Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договорённости, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", - добавил Шольц.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страны-члены НАТО работают с целью стратегического подавления России. Он также назвал альянс вражеским для России.
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олаф шольц, нато, украина
Спецоперация на Украине, Олаф Шольц, НАТО, УКРАИНА
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заверил Шольц
Шольц снова заверил, что НАТО не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс не перейдет черту и не станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге.
Он отметил, что саммит НАТО в июле будет играть важную роль в координации усилий по поддержке Киева, в том числе в подготовке военных.
"Мы делаем это, принимая четкие решения и достигая конкретные договорённости, но при этом совершенно ясно - и мне важно это зафиксировать - то, что мы делаем, не сделает НАТО частью конфликта: эту черту мы не переступаем и не переступим", - добавил Шольц.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страны-члены НАТО работают с целью стратегического подавления России. Он также назвал альянс вражеским для России.
Шольц заявил, что возврата Германии к "старым добрым временам" не будет