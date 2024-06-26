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Прорвали фронт. Под Торецком русские вновь воспользовались ошибкой ВСУ

Прорвали фронт. Под Торецком русские вновь воспользовались ошибкой ВСУ - 26.06.2024, ПРАЙМ

Прорвали фронт. Под Торецком русские вновь воспользовались ошибкой ВСУ

Российская армия прорвала украинскую оборону под городом Торецк и продвинулась вперед на два-три километра, создав клин шириной около трех с половиной... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:22+0300

2024-06-26T14:22+0300

2024-06-26T14:38+0300

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российская армия прорвала украинскую оборону под городом Торецк и продвинулась вперед на два-три километра, создав клин шириной около трех с половиной километров — и это не первый случай, когда неправильная ротация ВСУ дорого им стоила, пишет чешское издание Forum24.Двадцать четвертая отдельная механизированная бригада ВСУ защищала линию фронта между Артемовском и Авдеевкой в Донецкой области, и российские войска так и не смогли продвинуться на линии фронта за прошедший период. Но украинское командование перебросило бригаду севернее, под Часов Яр. Русские этим воспользовались, прорвали украинскую оборону и продвинулись вперед.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭта бригада, как отмечает издание, является опытным соединением, воюющим в Донбассе с 2014 года. Бригада участвовала в боях к западу от Луганска, брала Херсон и "перемалывалась" в Артемовске. В марте прошлого года ее отправили защищать линию фронта под Донецком, на оборону Часова Яра.В публикации отмечается, что вместо опытных бойцов командование отправило менее опытных, и именно это позволило российским войскам продвинуться. Линия обороны оказалась прорвана из-за потери качественного командования и слабой организации новых соединений. Бригада, отправленная защищать Торецк, не имела достаточного опыта и не знала местности.Неправильная ротация украинских сил уже приводила к прорывам линии фронта — в апреле текущего года украинцы также провели неудачную операцию под Очеретино, напоминает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, всу, россия