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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 27 июня

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 27 июня - 26.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 27 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 6,43 копейки, до 11,8748 рубля, курс доллара вырос на 52,94 копейки, до 87,8064... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:21+0300

2024-06-26T17:21+0300

2024-06-26T17:40+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 6,43 копейки, до 11,8748 рубля, курс доллара вырос на 52,94 копейки, до 87,8064 рубля, евро увеличился на 37,84 копейки, до 94,1131 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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