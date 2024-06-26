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В ФРГ призвали отправить украинских мужчин призывного возраста на Украину - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ призвали отправить украинских мужчин призывного возраста на Украину
В ФРГ призвали отправить украинских мужчин призывного возраста на Украину - 26.06.2024, ПРАЙМ
В ФРГ призвали отправить украинских мужчин призывного возраста на Украину
В Германии предложили отправить украинских мужчин призывного возраста, находящихся в стране, обратно на Украину, чтобы они присоединились к ВСУ, передает Die... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T15:13+0300
2024-06-26T15:13+0300
экономика
германия
беженцы
украинские беженцы
украина
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В Германии предложили отправить украинских мужчин призывного возраста, находящихся в стране, обратно на Украину, чтобы они присоединились к ВСУ, передает Die Welt. "Украинские мужчины призывного возраста не должны иметь никакого права на защиту в Германии, но должны защищать свою страну. С одной стороны снабжать Украину оружием и в то же время лишать ее собственных солдат — это откровенно цинично", — заявил глава молодежного крыла немецкого блока ХДС/ХСС Йоханнес Винкель в комментарии изданию. Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) Александр Добриндт просил сделать наличие работы обязательным условием пребывания украинских беженцев в ФРГ.Ряд немецких политиков призвал отменить пособие Bürgergeld для украинских беженцев. Его размер достигает 563 евро. Так, генсек входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай заявил, что такой переход к обычным выплатам для всех беженцев помог бы стимулировать украинцев к трудоустройству. Это положительно сказалось бы на рынке труда из-за нехватки рабочей силы в стране.Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек. МИД Украины ранее потребовал от руководителей украинских дипмиссий приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Исключение — оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. 24 апреля украинское издание "Страна" сообщило о постановлении кабмина, согласно которому военнообязанные граждане страны не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за рубежом.
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германия, беженцы, украинские беженцы, украина, всу
Экономика, ГЕРМАНИЯ, беженцы, украинские беженцы, УКРАИНА, ВСУ
15:13 26.06.2024
 
В ФРГ призвали отправить украинских мужчин призывного возраста на Украину

Welt: в ФРГ призвали отправить украинских военнообязанных мужчин на Украину

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 26 июн ПРАЙМ. В Германии предложили отправить украинских мужчин призывного возраста, находящихся в стране, обратно на Украину, чтобы они присоединились к ВСУ, передает Die Welt.
"Украинские мужчины призывного возраста не должны иметь никакого права на защиту в Германии, но должны защищать свою страну. С одной стороны снабжать Украину оружием и в то же время лишать ее собственных солдат — это откровенно цинично", — заявил глава молодежного крыла немецкого блока ХДС/ХСС Йоханнес Винкель в комментарии изданию.
Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) Александр Добриндт просил сделать наличие работы обязательным условием пребывания украинских беженцев в ФРГ.
Ряд немецких политиков призвал отменить пособие Bürgergeld для украинских беженцев. Его размер достигает 563 евро. Так, генсек входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай заявил, что такой переход к обычным выплатам для всех беженцев помог бы стимулировать украинцев к трудоустройству. Это положительно сказалось бы на рынке труда из-за нехватки рабочей силы в стране.
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Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил ранее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев.
По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.
МИД Украины ранее потребовал от руководителей украинских дипмиссий приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Исключение — оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
24 апреля украинское издание "Страна" сообщило о постановлении кабмина, согласно которому военнообязанные граждане страны не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за рубежом.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯбеженцыукраинские беженцыУКРАИНАВСУ
 
 
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