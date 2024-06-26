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Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам

Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам - 26.06.2024, ПРАЙМ

Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины, следует из данных сайта главы... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T18:41+0300

2024-06-26T18:41+0300

2024-06-26T18:41+0300

экономика

словакия

украинские беженцы

беженцы

выплаты

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БРАТИСЛАВА, 26 июн — ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины, следует из данных сайта главы словацкого государства. Ранее данный документ был одобрен парламентом республики. Изменения вступят в силу с июля.Теперь компенсация за размещение беженцев с Украины будет выплачиваться в течение лишь 120 дней с момента первого предоставления убежища в Словакии. Без ограничений по времени на нее могут претендовать представители уязвимых групп, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети до пяти лет.В феврале правительство Словакии почти в два раза уменьшило размер компенсации, выплачиваемой государством собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за собственный счет. Ранее власти Польши отменили выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе, ежедневные выплаты в размере 40 злотых каждому владельцу жилья заменили на единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых.

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словакия

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словакия, украинские беженцы, беженцы, выплаты