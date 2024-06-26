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Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам - 26.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240626/ukraina-849521563.html
Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам
Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам - 26.06.2024, ПРАЙМ
Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам
Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины, следует из данных сайта главы... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T18:41+0300
2024-06-26T18:41+0300
экономика
словакия
украинские беженцы
беженцы
выплаты
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БРАТИСЛАВА, 26 июн — ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины, следует из данных сайта главы словацкого государства. Ранее данный документ был одобрен парламентом республики. Изменения вступят в силу с июля.Теперь компенсация за размещение беженцев с Украины будет выплачиваться в течение лишь 120 дней с момента первого предоставления убежища в Словакии. Без ограничений по времени на нее могут претендовать представители уязвимых групп, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети до пяти лет.В феврале правительство Словакии почти в два раза уменьшило размер компенсации, выплачиваемой государством собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за собственный счет. Ранее власти Польши отменили выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе, ежедневные выплаты в размере 40 злотых каждому владельцу жилья заменили на единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых.
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словакия, украинские беженцы, беженцы, выплаты
Экономика, СЛОВАКИЯ, украинские беженцы, беженцы, выплаты
18:41 26.06.2024
 
Президент Словакии сократил помощь украинским беженцам

Президент Словакии подписал закон, сокращающий помощь беженцам с Украины

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 26 июн — ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины, следует из данных сайта главы словацкого государства.
Ранее данный документ был одобрен парламентом республики. Изменения вступят в силу с июля.
Теперь компенсация за размещение беженцев с Украины будет выплачиваться в течение лишь 120 дней с момента первого предоставления убежища в Словакии. Без ограничений по времени на нее могут претендовать представители уязвимых групп, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети до пяти лет.
В феврале правительство Словакии почти в два раза уменьшило размер компенсации, выплачиваемой государством собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за собственный счет.
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами
1 мая, 16:51
Ранее власти Польши отменили выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе, ежедневные выплаты в размере 40 злотых каждому владельцу жилья заменили на единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых.
 
ЭкономикаСЛОВАКИЯукраинские беженцыбеженцывыплаты
 
 
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