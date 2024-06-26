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Придется поискать. Чем заменят доллар и евро при поездке за границу
Придется поискать. Чем заменят доллар и евро при поездке за границу - 26.06.2024, ПРАЙМ
Придется поискать. Чем заменят доллар и евро при поездке за границу
Покупать наличные валюты третьих стран ради поездки за границу бессмысленно - больше можно потерять на разнице курсов. Но с безналичными валютами можно поиграть | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T02:02+0300
2024-06-26T02:02+0300
2024-06-26T02:02+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Покупать наличные валюты третьих стран ради поездки за границу бессмысленно - больше можно потерять на разнице курсов. Но с безналичными валютами можно поиграть на бирже, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.В настоящее время в России нет проблем с приобретением наличной валюты. Доллары и евро можно купить в обменных пунктах или в отделениях банка, выбрав при этом оптимальные курсы, отметила она.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНаличные в долларах или евро могут пригодиться при зарубежных поездках: обменять за границей их на местную валюту проще и выгоднее, чем везти рубли и столкнуться с двойной конвертацией.“Менее популярные валюты - китайский юань, казахстанский тенге и дирхам ОАЭ больше используются на бирже как инструмент спекуляций или альтернатива доллару США. Наличными россияне такие валюты почти не приобретают: купить их сложно, потратить негде, хранить в них сбережения не представляется рациональным, так как курсы довольно волатильны, а уровни ликвидности все еще небольшие”, - добавила эксперт.Доллар применяется в качестве инструмента сбережений и в силу своей мультифункциональности, и в силу наличия лимита доверия со стороны потребителей. Нет смысла покупать дирхамы, если предстоит поездка в Европу. Нет смысла покупать юань, если едете в Таиланд или Корею. Все это сильно осложнит процессы обмена валют и точно сделает их дороже за счет комиссий.Другое дело - биржевые вложения: валютные пары с юанем, тенге или дирхамом могут принести неплохой доход, особенно в краткосрочной перспективе. С учетом текущего снижения юаня к рублю такие покупки могут иметь смысл, заключила Гондусова.
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эксклюзив, курсы валют, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф, курс юаня
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, Курсы валют, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, курс юаня
Придется поискать. Чем заменят доллар и евро при поездке за границу
Эксперт Гондусова: юань и дирхам не заменят наличный доллар, но выгодны на бирже
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Покупать наличные валюты третьих стран ради поездки за границу бессмысленно - больше можно потерять на разнице курсов. Но с безналичными валютами можно поиграть на бирже, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
В настоящее время в России нет проблем с приобретением наличной валюты. Доллары и евро можно купить в обменных пунктах или в отделениях банка, выбрав при этом оптимальные курсы, отметила она.
Наличные в долларах или евро могут пригодиться при зарубежных поездках: обменять за границей их на местную валюту проще и выгоднее, чем везти рубли и столкнуться с двойной конвертацией.
“Менее популярные валюты - китайский юань, казахстанский тенге и дирхам ОАЭ больше используются на бирже как инструмент спекуляций или альтернатива доллару США. Наличными россияне такие валюты почти не приобретают: купить их сложно, потратить негде, хранить в них сбережения не представляется рациональным, так как курсы довольно волатильны, а уровни ликвидности все еще небольшие”, - добавила эксперт.
Доллар применяется в качестве инструмента сбережений и в силу своей мультифункциональности, и в силу наличия лимита доверия со стороны потребителей. Нет смысла покупать дирхамы, если предстоит поездка в Европу. Нет смысла покупать юань, если едете в Таиланд или Корею. Все это сильно осложнит процессы обмена валют и точно сделает их дороже за счет комиссий.
Другое дело - биржевые вложения: валютные пары с юанем, тенге или дирхамом могут принести неплохой доход, особенно в краткосрочной перспективе. С учетом текущего снижения юаня к рублю такие покупки могут иметь смысл, заключила Гондусова.
Планка отсечения: на какой отметке все прекратят покупать доллары и евро