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Заработать на долларах и евро больше не получится. Но есть одна хитрость

Заработать на долларах и евро больше не получится. Но есть одна хитрость - 26.06.2024, ПРАЙМ

Заработать на долларах и евро больше не получится. Но есть одна хитрость

Валютная диверсификация портфеля в связи с санкциями на НКЦ и Мосбиржу мало изменилась: все изменения, актуальные для частных инвесторов, произошли в 2022 году, | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:56+0300

2024-06-26T13:56+0300

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Валютная диверсификация портфеля в связи с санкциями на НКЦ и Мосбиржу мало изменилась: все изменения, актуальные для частных инвесторов, произошли в 2022 году, на первой волне санкций после СВО, когда в связи с блокировкой операций с иностранными ценными бумагами стало невозможно (или слишком опасно) покупать акции и облигации иностранных эмитентов.С внутренним рынком удалось разобраться с минимальными потерями: процессы замещения облигаций и редомицилляции квазииностранных акций успешно функционируют, и инвесторы к ним вполне адаптировались.Что же может предложить финансовый рынок России сезона лето-2024 инвесторам, которых интересует сохранение покупательной способности рубля относительно иностранных валют? Самые тривиальные операции: инвестиции в замещающие облигации и облигации в юанях, которые регулярно размещают российские компании. Здесь в связи с санкциями ничего не изменилось. Есть небольшой риск приостановки торгов юанем из-за опасений со стороны Китая вторичных санкций от США, но данный риск пока является чисто теоретическим: это возможная, хотя и не самая вероятная ситуация. Если вдруг этот риск реализуется, облигации в юанях тоже должны будут перейти на расчеты в рублях по курсу ЦБ: схема давно обкатана на долларах и евро, проблем возникнуть не должно.Менее тривиальные варианты для инвесторов с опытом и фантазией:Таким образом, последняя волна санкций мало повлияла на возможность валютной диверсификации: у инвесторов всего лишь пропала возможность покупать физическую валюту недружественных стран на бирже. Но покупка валюты – это не инвестиции, на купленную валюту нужно потом купить активы с возможностью получения дохода. А на доллары и евро в последние два года покупать все равно было нечего.Автор - Валентина Савенкова, руководитель проектов ИК "ВЕЛЕС Капитал"

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2024

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Валентина Савенкова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849508413_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_2bdda7c0fc1f4f3a9fb1d02f345cdf51.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Валентина Савенкова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849508413_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_2bdda7c0fc1f4f3a9fb1d02f345cdf51.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф