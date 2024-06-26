Заработать на долларах и евро больше не получится. Но есть одна хитрость

МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Валютная диверсификация портфеля в связи с санкциями на НКЦ и Мосбиржу мало изменилась: все изменения, актуальные для частных инвесторов, произошли в 2022 году, на первой волне санкций после СВО, когда в связи с блокировкой операций с иностранными ценными бумагами стало невозможно (или слишком опасно) покупать акции и облигации иностранных эмитентов.С внутренним рынком удалось разобраться с минимальными потерями: процессы замещения облигаций и редомицилляции квазииностранных акций успешно функционируют, и инвесторы к ним вполне адаптировались.Что же может предложить финансовый рынок России сезона лето-2024 инвесторам, которых интересует сохранение покупательной способности рубля относительно иностранных валют? Самые тривиальные операции: инвестиции в замещающие облигации и облигации в юанях, которые регулярно размещают российские компании. Здесь в связи с санкциями ничего не изменилось. Есть небольшой риск приостановки торгов юанем из-за опасений со стороны Китая вторичных санкций от США, но данный риск пока является чисто теоретическим: это возможная, хотя и не самая вероятная ситуация. Если вдруг этот риск реализуется, облигации в юанях тоже должны будут перейти на расчеты в рублях по курсу ЦБ: схема давно обкатана на долларах и евро, проблем возникнуть не должно.Менее тривиальные варианты для инвесторов с опытом и фантазией:Таким образом, последняя волна санкций мало повлияла на возможность валютной диверсификации: у инвесторов всего лишь пропала возможность покупать физическую валюту недружественных стран на бирже. Но покупка валюты – это не инвестиции, на купленную валюту нужно потом купить активы с возможностью получения дохода. А на доллары и евро в последние два года покупать все равно было нечего.Автор - Валентина Савенкова, руководитель проектов ИК "ВЕЛЕС Капитал"
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Валютная диверсификация портфеля в связи с санкциями на НКЦ и Мосбиржу мало изменилась: все изменения, актуальные для частных инвесторов, произошли в 2022 году, на первой волне санкций после СВО, когда в связи с блокировкой операций с иностранными ценными бумагами стало невозможно (или слишком опасно) покупать акции и облигации иностранных эмитентов.
С внутренним рынком удалось разобраться с минимальными потерями: процессы замещения облигаций и редомицилляции квазииностранных акций успешно функционируют, и инвесторы к ним вполне адаптировались.
Что же может предложить финансовый рынок России сезона лето-2024 инвесторам, которых интересует сохранение покупательной способности рубля относительно иностранных валют? Самые тривиальные операции: инвестиции в замещающие облигации и облигации в юанях, которые регулярно размещают российские компании. Здесь в связи с санкциями ничего не изменилось. Есть небольшой риск приостановки торгов юанем из-за опасений со стороны Китая вторичных санкций от США, но данный риск пока является чисто теоретическим: это возможная, хотя и не самая вероятная ситуация. Если вдруг этот риск реализуется, облигации в юанях тоже должны будут перейти на расчеты в рублях по курсу ЦБ: схема давно обкатана на долларах и евро, проблем возникнуть не должно.
Менее тривиальные варианты для инвесторов с опытом и фантазией:
1.
Сохранение покупательной способности рубля с помощью валютного хеджирования. Инструменты – фьючерсы и опционы на валюту. На них санкции никак не повлияли, они расчетные и от наличия базового актива, торгующегося на бирже, зависят мало. Смысл операции: у вас рублевые инвестиции, вы опасаетесь ослабления рубля – и открываете позицию в деривативах, чтобы на ослаблении рубля заработать. Два варианта: купить валютный фьючерс или купить опцион колл на валюту. Дополнительное фондирование счета – от 2% до 15% от суммы рублевых инвестиций (размер ГО фьючерса или длинного опциона). Основной риск – отсутствие девальвации, тогда позиция в деривативах принесет вам убыток: меньший – если хеджировались опционами, больший – если использовали фьючерсы.
2.
Формирование портфеля американских, европейских или китайских акций с помощью расчетного фьючерса на иностранные индексы. На Московской бирже торгуется целый набор фьючерсов на иностранные индексы (точнее – на биржевые фонды, имеющие эти индексы бенчмарком). SP500, Nasdaq, EuroStoxx, DAX, Hang Seng. Динамика полностью соответствует динамике индекса, исполняется расчетами (поставки нет, так что инфраструктурные риски здесь не страшны). Инвестор покупает выбранный фьючерс без плеча (тратит на это около 15% капитала), а оставшиеся деньги размещает в российские инструменты с фиксированной доходностью (облигации, фонды денежного рынка), что позволяет компенсировать потери от контанго фьючерса.
3.
Аналогично пункту 2 можно размещать средства в золото, торгуемое в долларах за унцию: расчетный фьючерс с тикером GOLD на Московской бирже, остаток – в инструменты с фиксированной доходностью.
Таким образом, последняя волна санкций мало повлияла на возможность валютной диверсификации: у инвесторов всего лишь пропала возможность покупать физическую валюту недружественных стран на бирже. Но покупка валюты – это не инвестиции, на купленную валюту нужно потом купить активы с возможностью получения дохода. А на доллары и евро в последние два года покупать все равно было нечего.
Автор - Валентина Савенкова, руководитель проектов ИК "ВЕЛЕС Капитал"
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