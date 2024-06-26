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ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области - 26.06.2024, ПРАЙМ
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области
Вооруженные силы Украины в ходе обстрела уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка Запорожской области, на ЗАЭС приняли ряд мер... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:11+0300
2024-06-26T09:11+0300
2024-06-26T09:11+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ходе обстрела уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка Запорожской области, на ЗАЭС приняли ряд мер. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции. "ВСУ ударили по одному из постов радиационного контроля. Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ", - сказано в релизе.В пресс-службе добавили, что специалисты ЗАЭС выполнили ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе, где расположена электростанция.Превышения радиационного контроля после обстрела ВСУ Великой Знаменки не обнаружено, уточнили там.
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всу, радиация
Спецоперация на Украине, ВСУ, радиация
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области
Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ходе обстрела уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка Запорожской области, на ЗАЭС приняли ряд мер. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.
"ВСУ ударили по одному из постов радиационного контроля. Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ", - сказано в релизе.
В пресс-службе добавили, что специалисты ЗАЭС выполнили ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе, где расположена электростанция.
Превышения радиационного контроля после обстрела ВСУ Великой Знаменки не обнаружено, уточнили там.
На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции