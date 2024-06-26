https://1prime.ru/20240626/zelenskiy-849507192.html

"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР

"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР

Украинский лидер Владимир Зеленский якобы во время своего визита в Покровск в ДНР анонсировал уход некоторых чиновников в отставку. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:20+0300

2024-06-26T13:20+0300

2024-06-26T13:20+0300

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский якобы во время своего визита в Покровск в ДНР анонсировал уход некоторых чиновников в отставку. Кроме того, Зеленский упомянул ситуацию на Покровском направлении, отметив, что она требует немедленных мер. По его словам, очень удивтельно то, что многие профильные чиновники не были здесь по полгода и больше.Ранее он утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который ранее был осужден в России на 28 лет за совершенные в 2019 году в Донбассе преступления.

https://1prime.ru/20240626/zelenskiy-849498511.html

украина

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украина, владимир зеленский