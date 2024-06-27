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Минфин раскрыл, когда конфискация активов России в США станет вероятнее

Минфин раскрыл, когда конфискация активов России в США станет вероятнее - 27.06.2024, ПРАЙМ

Минфин раскрыл, когда конфискация активов России в США станет вероятнее

Вероятность конфискации российских активов в США повысится поздней осенью 2024 года, когда президентские выборы в стране уже завершатся и Белый дом не будет... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:15+0300

2024-06-27T13:15+0300

2024-06-27T13:28+0300

экономика

россия

сша

минфин

замороженные российские активы

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Вероятность конфискации российских активов в США повысится поздней осенью 2024 года, когда президентские выборы в стране уже завершатся и Белый дом не будет опасаться навредить их результатам своими действиями, предположил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев. Выступая на тему конфискации российских активов за рубежом в дискуссионном клубе "Валдай", он отметил, что Вашингтон не хочет дестабилизировать мировую экономику перед президентскими выборами в США. "После выборов этот тормоз исчезнет, и какой-нибудь "коллективный Байден" может решиться на то, чтобы "перевернуть доску" или пойти на какое-то обострение... Особенно если выиграет Трамп, потому что будет период, когда у Байдена будет власть и понятно, что он уходит... Поэтому поздней осенью, с моей точки зрения, будет критическое время, когда вероятность ее (конфискации - ред.) повысится", - сказал Тимофеев. Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.20 апреля палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.Законопроект включает положения о конфискации активов РФ, в том числе "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины".

https://1prime.ru/20240625/aktivy-849490766.html

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россия, сша, минфин, замороженные российские активы