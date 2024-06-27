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Медведев призвал мировое сообщество отказаться от доллара

Медведев призвал мировое сообщество отказаться от доллара - 27.06.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал мировое сообщество отказаться от доллара

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество к выводу государственных активы из под юрисдикции США, а также к отказу от использования... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T17:06+0300

2024-06-27T17:06+0300

2024-06-27T17:28+0300

политика

россия

дмитрий медведев

замороженные российские активы

дедолларизация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество к выводу государственных активы из под юрисдикции США, а также к отказу от использования в сделках доллара. "Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в соучастии. Самым же действенным механизмом станет вывод всех государственных активов из американской юрисдикции и структурирование сделок без использования доллара", — заявил он в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Он также отметил, что хищение государственных активов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия и напомнил, что уже говорил об этом. По его мнению, такое хищение может "даже стать casus belli, так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную коллективную самооборону". "В любом случае, мы вынуждены будем принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности", — добавил он.Кроме того, Медведев заявил, что трудности согласования пакета военной помощи для Украины вынудили демократов в США поспешно провести законопроект REPO об изъятии российских суверенных активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20240627/medvedev-849549810.html

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россия, дмитрий медведев, замороженные российские активы, дедолларизация