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Стоимость SpaceX может достичь 210 миллиардов долларов, пишет СМИ

Стоимость SpaceX может достичь 210 миллиардов долларов, пишет СМИ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Стоимость SpaceX может достичь 210 миллиардов долларов, пишет СМИ

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX намерена продать часть своих акций по 112 долларов за бумагу, благодаря чему оценочная стоимость компании... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:01+0300

2024-06-27T09:01+0300

2024-06-27T09:08+0300

акции

spacex

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Частная космическая компания Илона Маска SpaceX намерена продать часть своих акций по 112 долларов за бумагу, благодаря чему оценочная стоимость компании вырастет до 210 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "SpaceX продаст свои акции по цене в 112 долларов за бумагу в рамках тендерного предложения, и это более высокая, чем ожидалось, цена, которая увеличивает стоимость космической и спутниковой компании Илона Маска ближе к 210 миллиардам долларов", - передает агентство со ссылкой на источники. Осведомленные источники отметили, что назначенная стоимость исходила из-за значительного спроса со стороны инвесторов. Впрочем, эти условия пока не окончательные. Компания не ответила на запрос агентства о комментарии. Агентство отмечает, что новая оценка является рекордной для американской частной компании и уступает лишь ByteDance Ltd. в 268 миллиардов долларов. В мае Маск опроверг сообщения о необходимости привлечения дополнительного капитала в SpaceX, заявив, что она сама намерена провести обратный выкуп своих акций. Так он прокомментировал сообщение агентства о том, что SpaceX начала обсуждения о продаже части акций и в этом случае стоимость космической компании может приблизиться к 200 миллиардам долларов. По данным агентства тогда, продажа может начаться в июне по цене 108-110 долларов за бумагу. Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники, со штаб-квартирой в городе Хоторне, Калифорния, США. Основана Маском в 2002 году.

https://1prime.ru/20240626/aktsii-849504436.html

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