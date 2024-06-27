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Внебиржевой валютный рынок поддержал рубль

Внебиржевой валютный рынок поддержал рубль - 27.06.2024, ПРАЙМ

Внебиржевой валютный рынок поддержал рубль

В среду, 26 июня, российский валютный рынок продемонстрировал положительную динамику для рубля. Несмотря на первоначальное снижение при открытии торгов на... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:07+0300

2024-06-27T09:07+0300

2024-06-27T09:07+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В среду, 26 июня, российский валютный рынок продемонстрировал положительную динамику для рубля. Несмотря на первоначальное снижение при открытии торгов на Московской бирже, рубль сумел укрепить свои позиции и удержать их до закрытия вечерней сессии. По итогам дня рублевые пары завершили торги снижением: доллар США подешевел на 1,01% до 86,92 рубля, евро снизился на 0,42% до 92,99 рубля, а китайский юань упал на 1,53% до 11,71 рубля. Центральный банк России, основываясь на данных межбанковских операций внебиржевого рынка, установил официальные курсы валют на 27 июня. Курс доллара был зафиксирован на уровне 87,8064 рубля, а евро – 94,1131 рубля. Укрепление рубля обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, приближается период налоговых выплат (28 июня), что вынуждает экспортеров продавать валютную выручку для получения рублей. Это приводит к повышенному предложению иностранной валюты на рынке. Во-вторых, цены на нефть, несмотря на небольшое снижение к концу дня, остаются на достаточно высоком уровне – около 85 долларов за баррель марки Brent, что традиционно поддерживает рубль. В-третьих, наблюдается повышенное предложение юаней на биржевом рынке, связанное как с налоговым периодом, так и с опасениями относительно недавних санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра. На нефтяном рынке в среду наблюдалась смешанная динамика. Баррель Brent подорожал на 0,37% до 84,41 доллара, несмотря на неожиданный рост запасов сырой нефти в США и укрепление индекса доллара. По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти увеличились на 3,591 млн баррелей, что противоречило ожиданиям рынка о снижении на 3 млн баррелей. Запасы бензина также выросли на 2,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 0,4 млн баррелей. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в Украине продолжает оказывать поддержку ценам на нефть. В четверг, 27 июня, на азиатских торгах баррель Brent торгуется около 84,24 доллара. Рынок с интересом ожидает публикации данных по инфляции в США, в частности, базового индекса расходов на личное потребление за первый квартал. Покупатели все еще способны поднять цену на нефть до 87,50 долларов за баррель, однако рост доллара и ястребиная риторика ФРС США оказывают понижательное давление на рынок. Существует вероятность резкого снижения цены до 82 долларов за баррель. Что касается перспектив рубля, эксперты ожидают, что рублевые пары продолжат торговаться в боковых трендах с диапазоном около 4%. Существенных изменений на рынке до понедельника не ожидается. Ключевым фактором станет поведение рубля после прохождения пика налоговых выплат. Предполагается небольшое ослабление рубля, но не значительное. По доллару ожидаю движение в ограниченном диапазоне ниже уровня 90 рублей. В целом, рынок находится в состоянии ожидания, реагируя на текущие экономические данные и геополитические события. Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации, готовясь к возможным изменениям в динамике как валютного, так и нефтяного рынков. Индекс Мосбиржи вырос на 1,30%, до 3151,70 п., индекс РТС - на 0,68%, до 1130,73 п. Индекс Мосбиржи подрос на фоне бокового тренда по рублю и роста акций финансового сектора. IMOEX может повышаться до 3195 п в рамках восходящей коррекции.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть