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Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино

Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино - 27.06.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино

Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, который является вторым фигурантом по делу о пожаре в административно-промышленном... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T19:52+0300

2024-06-27T19:52+0300

2024-06-27T19:52+0300

происшествия

подмосковье

пожар

арест

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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, который является вторым фигурантом по делу о пожаре в административно-промышленном здании в подмосковном Фрязино. Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство об аресте Спешилова", — заявили в суде. Кроме того, суд заключил под стражу замгенерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина. Ранее региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале сообщил о задержании двух лиц по делу о пожаре в подмосковном Фрязино — замгенерального директора ООО "Исприн" и представителя собственника здания. Было установлено, что фирму "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника и с 2021 года здание находилось в ее ведении. Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, получали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили безопасность. Так, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности. В СК указали, что причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек. Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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подмосковье

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подмосковье, пожар, арест