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В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов
В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T05:41+0300
2024-06-27T05:41+0300
происшествия
республика коми
железнодорожное движение
восстановление
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале. "Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; №22 Москва - Лабытнанги; №209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении. Уточняется, что в РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова. Кроме того, информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек.
https://1prime.ru/20240626/poezd-849524831.html
республика коми
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республика коми, железнодорожное движение, восстановление
Происшествия, республика Коми, железнодорожное движение, восстановление
05:41 27.06.2024
 
В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов

В Коми частично восстановили движение поездов на участке, где сошли вагоны

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале.
"Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; №22 Москва - Лабытнанги; №209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова.
Кроме того, информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
До 40 пассажиров пострадали при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми
Вчера, 20:48
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек.
 
Происшествияреспублика Комижелезнодорожное движениевосстановление
 
 
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