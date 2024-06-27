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В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов

В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Коми частично восстановили движение поездов после схода вагонов

Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T05:41+0300

2024-06-27T05:41+0300

2024-06-27T05:41+0300

происшествия

республика коми

железнодорожное движение

восстановление

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути, сообщает РЖД в Telegram-канале. "Движение поездов по участку Инта-1 - Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути. Принимаются меры по вводу в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора - Марков; №41 Воркута - Москва; №22 Москва - Лабытнанги; №209 Лабытнанги - Москва", - говорится в сообщении. Уточняется, что в РЖД работает штаб по ликвидации последствий под руководством главы компании Олега Белозёрова. Кроме того, информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. За медицинской помощью обратились 46 человек.

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республика коми, железнодорожное движение, восстановление