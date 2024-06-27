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Автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали
Автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали - 27.06.2024, ПРАЙМ
Автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали
Автобус маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали, в том числе дети. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:42+0300
2024-06-27T09:42+0300
2024-06-27T09:42+0300
происшествия
автобус
кузбасс
авария
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КЕМЕРОВО, 27 июн – ПРАЙМ. Автобус маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали, в том числе дети. Об этом сообщил агентству РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.Авария произошла 27 июня на ремонтируемом участке дороги. Как рассказала региональная ГАИ, грузовик остановился по требованию регулировщика, в него въехал автобус, в котором находились 29 пассажиров."Семнадцать человек (пострадали – ред.) из них трое детей, госпитализированы двое", - отметил Беглов.Следственное управление СК России и прокуратура проведут соответствующие проверки.
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автобус, кузбасс, авария
Происшествия, автобус, КУЗБАСС, авария
Автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали
Беглов: семнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 27 июн – ПРАЙМ. Автобус маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали, в том числе дети. Об этом сообщил агентству РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
Авария произошла 27 июня на ремонтируемом участке дороги. Как рассказала региональная ГАИ, грузовик остановился по требованию регулировщика, в него въехал автобус, в котором находились 29 пассажиров.
"Семнадцать человек (пострадали – ред.) из них трое детей, госпитализированы двое", - отметил Беглов.
Следственное управление СК России и прокуратура проведут соответствующие проверки.
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