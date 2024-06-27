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Автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали

Автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали - 27.06.2024, ПРАЙМ

Автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали

Автобус маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали, в том числе дети. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:42+0300

2024-06-27T09:42+0300

2024-06-27T09:42+0300

происшествия

автобус

кузбасс

авария

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КЕМЕРОВО, 27 июн – ПРАЙМ. Автобус маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком в Кузбассе, 17 человек пострадали, в том числе дети. Об этом сообщил агентству РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.Авария произошла 27 июня на ремонтируемом участке дороги. Как рассказала региональная ГАИ, грузовик остановился по требованию регулировщика, в него въехал автобус, в котором находились 29 пассажиров."Семнадцать человек (пострадали – ред.) из них трое детей, госпитализированы двое", - отметил Беглов.Следственное управление СК России и прокуратура проведут соответствующие проверки.

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автобус, кузбасс, авария