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Захарова пошутила про желание Балтии построить линию обороны с Россией

Захарова пошутила про желание Балтии построить линию обороны с Россией - 27.06.2024, ПРАЙМ

Захарова пошутила про желание Балтии построить линию обороны с Россией

Главы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в письме к руководству Евросоюза призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщило... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T12:12+0300

2024-06-27T12:12+0300

2024-06-27T12:44+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Главы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в письме к руководству Евросоюза призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщило агентство Reuters. Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя эту информацию, написала: "Главное, чтобы шипами внутрь".Создание такой линии, по замыслу инициаторов, решит "острую и насущную" проблему обеспечения безопасности европейских государств от военных и гибридных угроз. По оценкам дипломатов, возведение конструкции протяженностью 700 километров потребует не менее 2,67 миллиарда долларов. В конце января военное ведомство Эстонии сообщило, что страны Балтии достигли договоренности об обустройстве на границе с Россией "линии обороны". Издание Postimees написало, что власти республики также построят около шести сотен бункеров.

https://1prime.ru/20240612/aktivy-849097441.html

польша

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польша, латвия, эстония, россия, граница, линия обороны, ес