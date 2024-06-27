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В России продлят эксперимент по внедрению исламского банкинга
В России продлят эксперимент по внедрению исламского банкинга - 27.06.2024, ПРАЙМ
В России продлят эксперимент по внедрению исламского банкинга
Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России, рассчитанный на два года, будет продлен, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:02+0300
2024-06-27T10:02+0300
2024-06-27T10:02+0300
экономика
минфин
россия
исламский банкинг
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АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России, рассчитанный на два года, будет продлен, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. "Пилот рассчитан пока на два года, но уже мы для себя приняли решение, что мы будем продлять действие пилота, и уже рассматриваем введение комплексного регулирования на территории всей Российской Федерации. Уже меньше чем за год мы получили достаточно опыта и подтверждения того, что эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны", - сказал он, выступая на бизнес-форуме Евразийского банка развития. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). "Мы понимаем, что у традиционных финансов есть свои ограничения, есть свои проблемы с точки зрения этики, ответственности и устойчивости. Поэтому финансы должны быть построены на других принципах. И мы здесь видим исламские финансы как некий эталон того, как должны быть выстроены устойчивые и ответственные финансы в будущем. И самое интересное, но мы когда проводим наш эксперимент, мы видим, что исламские финансы и интерес к исламским финансам выходят далеко за рамки религии", - отметил Чебесков. "Действительно мы видим, что у граждан, даже которые другого вероисповедания, им нужна ответственность, им нужно понимание, что они участвуют финансово в каких-то устойчивых проектах. То есть тут, видимо, интерес значительно более широкий, чем мы даже сами ожидали для себя", – продолжил он. Он напомнил, что создан специальный механизм, при котором те компании, которые хотят заниматься таким видом финансирования и предлагать такие финансовые продукты, должны попасть в реестр Банка России. "Сейчас в этом реестре компаний всего 23 организации с середины прошлого года, большинство из этих компаний добавились в этом году. Мы на ранних стадиях этого эксперимента. В общей сложности мы ожидаем еще пару десятков таких компаний в пилоте до конца этого года", - сказал он.
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минфин, россия, исламский банкинг
Экономика, Минфин, РОССИЯ, исламский банкинг
В России продлят эксперимент по внедрению исламского банкинга
Минфин: российские власти продлят эксперимент по внедрению исламского банкинга
АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России, рассчитанный на два года, будет продлен, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.
"Пилот рассчитан пока на два года, но уже мы для себя приняли решение, что мы будем продлять действие пилота, и уже рассматриваем введение комплексного регулирования на территории всей Российской Федерации. Уже меньше чем за год мы получили достаточно опыта и подтверждения того, что эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны", - сказал он, выступая на бизнес-форуме Евразийского банка развития.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
"Мы понимаем, что у традиционных финансов есть свои ограничения, есть свои проблемы с точки зрения этики, ответственности и устойчивости. Поэтому финансы должны быть построены на других принципах. И мы здесь видим исламские финансы как некий эталон того, как должны быть выстроены устойчивые и ответственные финансы в будущем. И самое интересное, но мы когда проводим наш эксперимент, мы видим, что исламские финансы и интерес к исламским финансам выходят далеко за рамки религии", - отметил Чебесков.
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"Действительно мы видим, что у граждан, даже которые другого вероисповедания, им нужна ответственность, им нужно понимание, что они участвуют финансово в каких-то устойчивых проектах. То есть тут, видимо, интерес значительно более широкий, чем мы даже сами ожидали для себя", – продолжил он.
Он напомнил, что создан специальный механизм, при котором те компании, которые хотят заниматься таким видом финансирования и предлагать такие финансовые продукты, должны попасть в реестр Банка России. "Сейчас в этом реестре компаний всего 23 организации с середины прошлого года, большинство из этих компаний добавились в этом году. Мы на ранних стадиях этого эксперимента. В общей сложности мы ожидаем еще пару десятков таких компаний в пилоте до конца этого года", - сказал он.