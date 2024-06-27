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ЦБ пока не планирует выпускать банкноту с изображением Сочи
ЦБ пока не планирует выпускать банкноту с изображением Сочи - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ пока не планирует выпускать банкноту с изображением Сочи
Выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей с изображением Сочи в ближайшее время не рассматривается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного главного... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T19:17+0300
2024-06-27T19:17+0300
2024-06-27T19:17+0300
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СОЧИ, 27 июн – ПРАЙМ. Выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей с изображением Сочи в ближайшее время не рассматривается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного главного управления Банка России. Ранее в Telegram-каналах появились изображения банкноты номиналом 10 тысяч рублей, посвященной Сочи. На макет помещены сочинский торговый морской порт и горный курорт "Роза Хутор". "В настоящее время вопрос о введении в платежный оборот банкноты номиналом 10 000 рублей не рассматривается. Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что городу Сочи уже была посвящена памятная банкнота 2014 года номиналом 100 рублей. При этом, как отметила РИА Новости глава общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца, вопрос о банкноте среди активистов курорта не поднимался. По информации, которая распространяется в социальных сетях, с подобным предложением к Центральному банку якобы обратилась кандидатка на пост мэра Сочи из Хабаровска Ирина Ронская.
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новые банкноты, сочи
Банк России, новые банкноты, СОЧИ
ЦБ пока не планирует выпускать банкноту с изображением Сочи
ЦБ пока не намерен выпускать банкноту в десять тысяч рублей с изображением Сочи
СОЧИ, 27 июн – ПРАЙМ. Выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей с изображением Сочи в ближайшее время не рассматривается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного главного управления Банка России.
Ранее в Telegram-каналах появились изображения банкноты номиналом 10 тысяч рублей, посвященной Сочи. На макет помещены сочинский торговый морской порт и горный курорт "Роза Хутор".
"В настоящее время вопрос о введении в платежный оборот банкноты номиналом 10 000 рублей не рассматривается. Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что городу Сочи уже была посвящена памятная банкнота 2014 года номиналом 100 рублей.
При этом, как отметила РИА Новости глава общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца, вопрос о банкноте среди активистов курорта не поднимался. По информации, которая распространяется в социальных сетях, с подобным предложением к Центральному банку якобы обратилась кандидатка на пост мэра Сочи из Хабаровска Ирина Ронская.
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