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В Севастополе заявили, что киевский режим потерял берега и ограничители

В Севастополе заявили, что киевский режим потерял берега и ограничители - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Севастополе заявили, что киевский режим потерял берега и ограничители

Киевский режим потерял всякие берега и ограничители, поэтому в теории ВСУ могут снова попробовать нанести удар, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T19:36+0300

2024-06-27T19:36+0300

2024-06-27T19:36+0300

крым

севастополь

ракетный удар

всу

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Киевский режим потерял всякие берега и ограничители, поэтому в теории ВСУ могут снова попробовать нанести удар, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В четверг в городе в закрытом режиме состоялось чрезвычайное пленарное заседание заксобрания, на котором были утверждены превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак со стороны украинских войск. "После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности", — сказал Развожаев журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был нанесен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. При отражении данного удара российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. Следственный комитет РФ завел уголовное дело о теракте.

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крым, севастополь, ракетный удар, всу