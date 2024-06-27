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ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии

ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии - 27.06.2024, ПРАЙМ

ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии

ПСБ первым среди банков запустил в Запорожской области обслуживание клиентов по биометрии: сейчас регистрация в Единой биометрической системе доступна только в... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T10:53+0300

2024-06-27T10:53+0300

2024-06-27T10:54+0300

биометрия

псб

запорожская область

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ПСБ первым среди банков запустил в Запорожской области обслуживание клиентов по биометрии: сейчас регистрация в Единой биометрической системе доступна только в одном офисе, в дальнейшем число офисов будет увеличиваться, говорится в пресс-релизе банка. "ПСБ первым среди банков запустил в новых регионах России обслуживание клиентов по биометрии. Услуга регистрации в Единой биометрической системе доступна в Центре обслуживания по биометрии, работающем на базе офиса ПСБ по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы, 29. В дальнейшем количество офисов ПСБ, где можно зарегистрировать биометрические данные, в новых субъектах РФ будет увеличиваться", - указывается в сообщении. Для регистрации достаточно один раз посетить офис. Сотрудник банка поможет клиенту зарегистрировать или подтвердить учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем он зарегистрирует биометрические данные – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему, поясняется там же. После регистрации клиенты смогут дистанционно открывать счета и депозиты, оформлять кредиты, пользоваться другими финансовыми и нефинансовыми услугами. Кроме того, у людей, которые хотят начать свое дело, появляется возможность воспользоваться сервисом "Старт бизнеса онлайн". Он позволяет зарегистрировать бизнес полностью в удаленном режиме через личный кабинет ФНС России, после чего сразу открыть расчетный счет в ПСБ – также онлайн, говорится в сообщении. Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использованием своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.

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запорожская область

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биометрия, псб, запорожская область