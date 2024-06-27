Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240627/birmetriya-849535125.html
ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии
ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии - 27.06.2024, ПРАЙМ
ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии
ПСБ первым среди банков запустил в Запорожской области обслуживание клиентов по биометрии: сейчас регистрация в Единой биометрической системе доступна только в... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:53+0300
2024-06-27T10:54+0300
биометрия
псб
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_ee5cb1427bfe6a5e1e02906bfd0ee94e.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ПСБ первым среди банков запустил в Запорожской области обслуживание клиентов по биометрии: сейчас регистрация в Единой биометрической системе доступна только в одном офисе, в дальнейшем число офисов будет увеличиваться, говорится в пресс-релизе банка. "ПСБ первым среди банков запустил в новых регионах России обслуживание клиентов по биометрии. Услуга регистрации в Единой биометрической системе доступна в Центре обслуживания по биометрии, работающем на базе офиса ПСБ по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы, 29. В дальнейшем количество офисов ПСБ, где можно зарегистрировать биометрические данные, в новых субъектах РФ будет увеличиваться", - указывается в сообщении. Для регистрации достаточно один раз посетить офис. Сотрудник банка поможет клиенту зарегистрировать или подтвердить учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем он зарегистрирует биометрические данные – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему, поясняется там же. После регистрации клиенты смогут дистанционно открывать счета и депозиты, оформлять кредиты, пользоваться другими финансовыми и нефинансовыми услугами. Кроме того, у людей, которые хотят начать свое дело, появляется возможность воспользоваться сервисом "Старт бизнеса онлайн". Он позволяет зарегистрировать бизнес полностью в удаленном режиме через личный кабинет ФНС России, после чего сразу открыть расчетный счет в ПСБ – также онлайн, говорится в сообщении. Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использованием своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.
https://1prime.ru/20240620/zagranpasport-849324231.html
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_de75809353764d3f2066399b5b408a28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биометрия, псб, запорожская область
биометрия, ПСБ, Запорожская область
10:53 27.06.2024 (обновлено: 10:54 27.06.2024)
 
ПСБ первым среди банков запустил в Запорожье обслуживание по биометрии

ПСБ первым среди банков запустил в Запорожской области обслуживание клиентов по биометрии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ПСБ первым среди банков запустил в Запорожской области обслуживание клиентов по биометрии: сейчас регистрация в Единой биометрической системе доступна только в одном офисе, в дальнейшем число офисов будет увеличиваться, говорится в пресс-релизе банка.
"ПСБ первым среди банков запустил в новых регионах России обслуживание клиентов по биометрии. Услуга регистрации в Единой биометрической системе доступна в Центре обслуживания по биометрии, работающем на базе офиса ПСБ по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, пр-т 50-летия Победы, 29. В дальнейшем количество офисов ПСБ, где можно зарегистрировать биометрические данные, в новых субъектах РФ будет увеличиваться", - указывается в сообщении.
Для регистрации достаточно один раз посетить офис. Сотрудник банка поможет клиенту зарегистрировать или подтвердить учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем он зарегистрирует биометрические данные – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему, поясняется там же.
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
В России повысится пошлина на загранпаспорт с "биометрией"
20 июня, 05:39
После регистрации клиенты смогут дистанционно открывать счета и депозиты, оформлять кредиты, пользоваться другими финансовыми и нефинансовыми услугами. Кроме того, у людей, которые хотят начать свое дело, появляется возможность воспользоваться сервисом "Старт бизнеса онлайн". Он позволяет зарегистрировать бизнес полностью в удаленном режиме через личный кабинет ФНС России, после чего сразу открыть расчетный счет в ПСБ – также онлайн, говорится в сообщении.
Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использованием своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.
 
биометрияПСБЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала