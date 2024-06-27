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Украина получила первые боеприпасы в рамках чешской инициативы

Украина получила первые боеприпасы в рамках чешской инициативы - 27.06.2024, ПРАЙМ

Украина получила первые боеприпасы в рамках чешской инициативы

Украина во второй половине июня в рамках так называемой чешской инициативы получила первую партию из десятков тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T18:33+0300

2024-06-27T18:33+0300

2024-06-27T18:33+0300

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ПРАГА, 27 июн - ПРАЙМ. Украина во второй половине июня в рамках так называемой чешской инициативы получила первую партию из десятков тысяч единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров, поставку профинансировал Берлин. Об этом сообщила в четверг глава Минобороны Чехии Яна Чернохова. Ее слова привел сайт чешского военного ведомства. "Первые поставки боеприпасов в рамках чешской инициативы благополучно прибыли на Украину. Это десятки тысяч единиц 155-миллиметровых боеприпасов, поставка которых была профинансирована Германией и передана украинским партнерам во второй половине июня. Данная партия — первая часть от общего числа в 180 тысяч единиц боеприпасов, финансируемая за счет вклада Германии", — заявила она. Чернохова отметила, что чешская инициатива по боеприпасам является эффективной и практической помощью Киеву. Всего в ней участвуют 18 стран. Глава ведомства также сообщила, что в среду кабмин Чехии по ее предложению одобрил выделение на участие в данной акции 865 миллионов крон (около 34,6 миллиона евро). По словам премьера Петра Фиалы, выделенные средства будут использованы на закупку боеприпасов у отечественного поставщика, то есть у чешской компании STV Group. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Киева, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом в ход Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, чехия, поддержка украины