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МВД Боливии представило СМИ задержанного главу мятежников
МВД Боливии представило СМИ задержанного главу мятежников - 27.06.2024, ПРАЙМ
МВД Боливии представило СМИ задержанного главу мятежников
Глава МВД Боливии Эдуардо Дель Кастильо представил журналистам задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, собщает РИА Новости. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T05:19+0300
2024-06-27T05:19+0300
2024-06-27T05:19+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава МВД Боливии Эдуардо Дель Кастильо представил журналистам задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, собщает РИА Новости. Сунигу вывели в наручниках и бронежилете, на котором была надпись "задержан". "Это будет непростой процесс", - сказал министр, добавив, что генерал совершил покушение на жизнь президента и вице-президента страны, а также мятеж против народа. В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
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боливия, госпереворот, глава
Происшествия, БОЛИВИЯ, госпереворот, глава
МВД Боливии представило СМИ задержанного главу мятежников
МВД Боливии представило задержанного после попытки госпереворота генерала Сунигу
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава МВД Боливии Эдуардо Дель Кастильо представил журналистам задержанного после попытки госпереворота генерала Хуана Хосе Сунигу, собщает РИА Новости.
Сунигу вывели в наручниках и бронежилете, на котором была надпись "задержан".
"Это будет непростой процесс", - сказал министр, добавив, что генерал совершил покушение на жизнь президента и вице-президента страны, а также мятеж против народа.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.