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В МВД Боливии сообщили о пострадавших при попытке госпереворота - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В МВД Боливии сообщили о пострадавших при попытке госпереворота
В МВД Боливии сообщили о пострадавших при попытке госпереворота - 27.06.2024, ПРАЙМ
В МВД Боливии сообщили о пострадавших при попытке госпереворота
При попытке госпереворота в Боливии пострадали девять человек. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Джонни Агилера. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T05:56+0300
2024-06-27T06:01+0300
происшествия
боливия
госпереворот
пострадавшие
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. При попытке госпереворота в Боливии пострадали девять человек. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Джонни Агилера. "Эти субъекты ранили 9 человек, они применили технику и оружие, которое используется для защиты нашей безопасности, с намерением свергнуть демократическое государство", - сказал он журналистам. Боливийская пресса в среду сообщила, что на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, скопились военнослужащие. При этом к площади была стянута спецтехника. Военные, возглавляемые генералом Хуаном Хосе Сунигой, ранее уволенным с поста командующего армией, совершили попытку прорваться с помощью бронетранспортера в президентский дворец. Президент страны Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и оценил происходящее как попытку государственного переворота. В поддержку боливийского лидера выступили главы многих иностранных государств.Во время беспорядков на площади Ла-Паса, которые продолжались около трех часов, президент страны находился во дворце. Впоследствии он обратился к нации и назначил новое командование армии, которое, в свою очередь, призвало военнослужащих покинуть площадь. Военные выполнили приказ, а генерал Сунига был задержан.
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боливия, госпереворот, пострадавшие
Происшествия, БОЛИВИЯ, госпереворот, пострадавшие
05:56 27.06.2024 (обновлено: 06:01 27.06.2024)
 
В МВД Боливии сообщили о пострадавших при попытке госпереворота

Замглавы МВД Боливии: при попытке госпереворота пострадали девять человек

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСитуация в Нью-Йорке в связи с коронавирусом
Ситуация в Нью-Йорке в связи с коронавирусом - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. При попытке госпереворота в Боливии пострадали девять человек. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Джонни Агилера.
"Эти субъекты ранили 9 человек, они применили технику и оружие, которое используется для защиты нашей безопасности, с намерением свергнуть демократическое государство", - сказал он журналистам.
Боливийская пресса в среду сообщила, что на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, скопились военнослужащие. При этом к площади была стянута спецтехника. Военные, возглавляемые генералом Хуаном Хосе Сунигой, ранее уволенным с поста командующего армией, совершили попытку прорваться с помощью бронетранспортера в президентский дворец. Президент страны Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и оценил происходящее как попытку государственного переворота. В поддержку боливийского лидера выступили главы многих иностранных государств.
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Во время беспорядков на площади Ла-Паса, которые продолжались около трех часов, президент страны находился во дворце. Впоследствии он обратился к нации и назначил новое командование армии, которое, в свою очередь, призвало военнослужащих покинуть площадь. Военные выполнили приказ, а генерал Сунига был задержан.
 
ПроисшествияБОЛИВИЯгоспереворотпострадавшие
 
 
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