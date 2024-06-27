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После попытки госпереворота в Боливии прошли задержания военачальников
После попытки госпереворота в Боливии прошли задержания военачальников - 27.06.2024, ПРАЙМ
После попытки госпереворота в Боливии прошли задержания военачальников
После попытки государственного переворота в Боливии задержали трех военачальников, сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T06:53+0300
2024-06-27T06:53+0300
2024-06-27T06:53+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. После попытки государственного переворота в Боливии задержали трех военачальников, сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу. По словам адвоката, были задержаны и доставлены в полицейский участок сам генерал Сунига, а также генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Боливийская пресса в среду сообщила, что на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, скопились военнослужащие. При этом к площади была стянута спецтехника. Военные, возглавляемые генералом Хуаном Хосе Сунигой, ранее уволенным с поста командующего армией, совершили попытку прорваться с помощью бронетранспортера в президентский дворец. Президент страны Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и оценил происходящее как попытку государственного переворота. В поддержку боливийского лидера выступили главы многих иностранных государств.Во время беспорядков на площади Ла-Паса, которые продолжались около трех часов, президент страны находился во дворце. Впоследствии он обратился к нации и назначил новое командование армии, которое, в свою очередь, призвало военнослужащих покинуть площадь. Военные выполнили приказ, а генерал Сунига был задержан.
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боливия, госпереворот, задержания
Происшествия, БОЛИВИЯ, госпереворот, задержания
После попытки госпереворота в Боливии прошли задержания военачальников
Адвакат Кастелу: после попытки мятежа в Боливии задержали трех военачальников
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. После попытки государственного переворота в Боливии задержали трех военачальников, сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.
По словам адвоката, были задержаны и доставлены в полицейский участок сам генерал Сунига, а также генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.
Боливийская пресса в среду сообщила, что на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, скопились военнослужащие. При этом к площади была стянута спецтехника. Военные, возглавляемые генералом Хуаном Хосе Сунигой, ранее уволенным с поста командующего армией, совершили попытку прорваться с помощью бронетранспортера в президентский дворец. Президент страны Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и оценил происходящее как попытку государственного переворота. В поддержку боливийского лидера выступили главы многих иностранных государств.
МВД Боливии представило СМИ задержанного главу мятежников
Во время беспорядков на площади Ла-Паса, которые продолжались около трех часов, президент страны находился во дворце. Впоследствии он обратился к нации и назначил новое командование армии, которое, в свою очередь, призвало военнослужащих покинуть площадь. Военные выполнили приказ, а генерал Сунига был задержан.