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Соглашение по безопасности с Киевом предусмотрит активы РФ, заявил Боррель - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Соглашение по безопасности с Киевом предусмотрит активы РФ, заявил Боррель
Соглашение по безопасности с Киевом предусмотрит активы РФ, заявил Боррель - 27.06.2024, ПРАЙМ
Соглашение по безопасности с Киевом предусмотрит активы РФ, заявил Боррель
Соглашение по безопасности ЕС и Украины предусматривает использование доходов от замороженных на Западе активов России для военной поддержки Киева, утверждает... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:16+0300
2024-06-27T15:16+0300
жозеп боррель
ес
украина
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Соглашение по безопасности ЕС и Украины предусматривает использование доходов от замороженных на Западе активов России для военной поддержки Киева, утверждает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "В частности, это будет способ направления средств, полученных от замороженных активов России. Хорошо, что мы сможем взять эти средства и расширить военную поддержку Украины, для подготовки солдат, развития военной промышленности и предоставления еще большей военной помощи", - сказал Боррель, комментируя этот документ. Владимир Зеленский специально для подписания соглашения приехал в четверг в Брюссель, где проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты.
https://1prime.ru/20240625/evropa-849478457.html
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жозеп боррель, ес, украина, замороженные российские активы
Жозеп Боррель, ЕС, УКРАИНА, замороженные российские активы
15:16 27.06.2024
 
Соглашение по безопасности с Киевом предусмотрит активы РФ, заявил Боррель

Боррель: соглашение по безопасности с Киевом включает доходы от российских активов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Соглашение по безопасности ЕС и Украины предусматривает использование доходов от замороженных на Западе активов России для военной поддержки Киева, утверждает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В частности, это будет способ направления средств, полученных от замороженных активов России. Хорошо, что мы сможем взять эти средства и расширить военную поддержку Украины, для подготовки солдат, развития военной промышленности и предоставления еще большей военной помощи", - сказал Боррель, комментируя этот документ.
Владимир Зеленский специально для подписания соглашения приехал в четверг в Брюссель, где проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению будущей стратегической повестки сообщества на ближайшие пять лет, а также обсуждаются назначения на высшие европейские посты.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ
25 июня, 15:26
 
Жозеп БоррельЕСУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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