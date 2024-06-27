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Минфину предложили отменить госпошлину на заключение брака

Минфину предложили отменить госпошлину на заключение брака - 27.06.2024, ПРАЙМ

Минфину предложили отменить госпошлину на заключение брака

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением отменить госпошлину на... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T10:07+0300

2024-06-27T10:07+0300

2024-06-27T10:07+0300

брак

владислав даванков

минфин

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением отменить госпошлину на заключение брака, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть целесообразность инициативы дополнить проект поправок правительства Российской Федерации ко второму чтению законопроекта № 639663–8 дополнить положением о снижении размера государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", - написано в обращении. Автор обращения, ссылаясь на СМИ, добавил, что появилась информация о проекте поправок правительства ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Предлагается увеличить пошлины за расторжение брака с 650 рублей до 5000 рублей. "Соответственно, снижение пошлины за регистрацию брака до 0 рублей при увеличении пошлины на развод до 5000 рублей не повлечет выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ", - отметил парламентарий. Ранее Даванков направил на отзыв в правительство законопроект об отмене госпошлин за заключение брака. Законопроектом также предлагалось повысить госпошлину за разводы - с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.

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брак, владислав даванков, минфин