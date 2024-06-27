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"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
Россия, проводя ядерные учения, послала сигнал западным странам, пишет британская газета Daily Mail. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:36+0300
2024-06-27T14:36+0300
2024-06-27T14:36+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия, проводя ядерные учения, послала сигнал западным странам, пишет британская газета Daily Mail.Министерство обороны России сообщало 11 июня, что стартовал второй этап учений российских нестратегических ядерных сил. Как поясняли в ведомстве, российские и белорусские ВС будут отрабатывать вопросы совместной подготовки к боевому применению тактического ядерного оружия."Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО <…>, в результате чего отношения между Востоком и Западом достигли самой низкой точки со времен Кубинского ракетного кризиса в 1960-х годах", - сказано в публикации.Газета отдельно упоминает пусковые подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс". По данным DM, эти ракеты достигают скорости в 25 Махов, дальности полета 12 тысяч километров, а один удар может поразить сразу шесть целей."Причем каждый взрыв будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму", - добавляет издание.
https://1prime.ru/20240626/lego-849506722.html
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ядерное оружие, россия, великобритания
Вооружения, ядерное оружие, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
Daily Mail: Россия послала сигнал Западу по Украине ядерными учениями
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Россия, проводя ядерные учения, послала сигнал западным странам, пишет британская газета Daily Mail
.
Министерство обороны России сообщало 11 июня, что стартовал второй этап учений российских нестратегических ядерных сил. Как поясняли в ведомстве, российские и белорусские ВС будут отрабатывать вопросы совместной подготовки к боевому применению тактического ядерного оружия.
"Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО <…>, в результате чего отношения между Востоком и Западом достигли самой низкой точки со времен Кубинского ракетного кризиса в 1960-х годах", - сказано в публикации.
Газета отдельно упоминает пусковые подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс". По данным DM, эти ракеты достигают скорости в 25 Махов, дальности полета 12 тысяч километров, а один удар может поразить сразу шесть целей.
"Причем каждый взрыв будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму", - добавляет издание.
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