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Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках
Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках - 27.06.2024, ПРАЙМ
Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках
Мощные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров не останавливаются, возможны перебои с интернетом на полуострове, предупредил советник главы Крыма по... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:56+0300
2024-06-27T11:56+0300
2024-06-27T11:56+0300
крым
интернет
ddos-атаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. Мощные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров не останавливаются, возможны перебои с интернетом на полуострове, предупредил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В среду о массированных атаках на операторов связи сообщили в министерстве информации Крыма и правительстве Севастополя. При этом на полуострове работает много интернет-провайдеров, особенно крупных игроков нет.
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крым, интернет, ddos-атаки
КРЫМ, интернет, DDos-атаки
Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках
Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. Мощные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров не останавливаются, возможны перебои с интернетом на полуострове, предупредил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В среду о массированных атаках на операторов связи сообщили в министерстве информации Крыма и правительстве Севастополя.
При этом на полуострове работает много интернет-провайдеров, особенно крупных игроков нет.