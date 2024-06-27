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Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках

Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках - 27.06.2024, ПРАЙМ

Власти Крыма заявили о продолжающихся массированных DDoS-атаках

Мощные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров не останавливаются, возможны перебои с интернетом на полуострове, предупредил советник главы Крыма по... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:56+0300

2024-06-27T11:56+0300

2024-06-27T11:56+0300

крым

интернет

ddos-атаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – ПРАЙМ. Мощные DDoS-атаки на крымских интернет-провайдеров не останавливаются, возможны перебои с интернетом на полуострове, предупредил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В среду о массированных атаках на операторов связи сообщили в министерстве информации Крыма и правительстве Севастополя. При этом на полуострове работает много интернет-провайдеров, особенно крупных игроков нет.

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крым, интернет, ddos-атаки