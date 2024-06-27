https://1prime.ru/20240627/dividendy-849536795.html
Акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды по итогам 2023 года - 27.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Мосэнерго" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,16 рубля на акцию, сообщила компания. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:40+0300
2024-06-27T11:40+0300
2024-06-27T11:40+0300
мосэнерго
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Мосэнерго" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,16 рубля на акцию, сообщила компания. Годовое собрание акционеров "Мосэнерго" состоялось 25 июня в форме заочного голосования. "Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года в размере 0,16038 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении. По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 0,19 рубля на акцию. На выплату дивидендов было направлено 7,4 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240627/dividendy-849531249.html
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мосэнерго
Акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды по итогам 2023 года
Акционеры "Мосэнерго" утвердили дивиденды по итогам 2023 года в 0,16 рубля на акцию
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Мосэнерго" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,16 рубля на акцию, сообщила компания.
Годовое собрание акционеров "Мосэнерго" состоялось 25 июня в форме заочного голосования.
"Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года в размере 0,16038 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 0,19 рубля на акцию. На выплату дивидендов было направлено 7,4 миллиарда рублей.
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