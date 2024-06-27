https://1prime.ru/20240627/dividendy-849557708.html

Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов РСХБ

Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов РСХБ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов РСХБ

Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов Россельхозбанком по итогам 2023 года в размере 4,57 миллиарда рублей, сказано в распоряжении,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T20:35+0300

2024-06-27T20:35+0300

2024-06-27T20:35+0300

экономика

россельхозбанк

дивиденды

правительство рф

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось предусмотреть выплату дивидендов Россельхозбанком по итогам 2023 года в размере 4,57 миллиарда рублей, сказано в распоряжении, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. "Минфину России, Минсельхозу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании наблюдательного совета акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк", а также при формировании позиции акционера - Российской Федерации в акционерном обществе "Российский Сельскохозяйственный банк" предусмотреть выплату дивидендов по итогам работы за 2023 год в общем размере 4 566 304 124,85 рубля по всем типам акций",- сказано в документе. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая порядка 70% финансирования сезонных работ в стране. Единственным акционером Россельхозбанка является Российская Федерация (Росимущество).

https://1prime.ru/20240627/dividendy-849547319.html

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россельхозбанк, дивиденды, правительство рф