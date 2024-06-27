https://1prime.ru/20240627/dragmetally-849537217.html
Цены на золото удерживаются вблизи двухнедельных минимумов
Цены на золото удерживаются вблизи двухнедельных минимумов - 27.06.2024, ПРАЙМ
Цены на золото удерживаются вблизи двухнедельных минимумов
Цены на золото стабилизировались в четверг после падения до 2-недельного минимума на предыдущей сессии. Инвесторы ждут выхода данных США по инфляции, которые... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:43+0300
2024-06-27T11:43+0300
2024-06-27T11:43+0300
рынки
рынок драгметаллов
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75712/72/757127228_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_1cf6ddaef72929b69118bdcf2a4dd2f4.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в четверг после падения до 2-недельного минимума на предыдущей сессии. Инвесторы ждут выхода данных США по инфляции, которые могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.По состоянию на 02.55 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2299,55 доллара за унцию. В среду они упали до минимума с 10 июня. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 2310,20 доллара.Доллар торгуется около 8-недельных максимумов, и это делает золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на высоких уровнях."Укрепление доллара, сопряженное с ростом доходностей гособлигаций, заставляет цены на золото идти против течения", - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.Представитель ФРС Мишель Боуман в среду подчеркнула, что ожидает "дальнейшего замедления инфляции при сохранении ставок без изменений". По ее мнению, снижение ставок будет целесообразным, если инфляция устойчиво будет двигаться в сторону 2%.В 12.30 по Гринвичу будут представлены данные по ВВП США в 1-м квартале, а в пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE)."Если базовый индекс PCE заставит рынки более пессимистично оценивать сроки первого снижения ключевой ставки ФРС, то золото может вновь упасть к уровню 2270 долларов", - полагает Уотерер.Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но более высокая стоимость заимствований увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом."Менее сильная склонность ФРС к смягчению и высокая геополитическая напряженность оказывают разнонаправленное влияние на котировки золота, - пишут аналитики BMI. – Основным драйвером снижения цен на золото в более долгосрочной перспективе является увеличение склонности инвесторов к риску по мере восстановления мировой экономики во второй половине десятилетия".Серебро на рынке спот упало в цене на 0,1%, до 28,74 доллара за унцию, платина - на 0,3%, до 1007,33 доллара. Палладий подорожал на 0,2%, до 930,39 доллара.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75712/72/757127228_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_7e922d11739e3fd0789d7a90831b21ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в четверг после падения до 2-недельного минимума на предыдущей сессии. Инвесторы ждут выхода данных США по инфляции, которые могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
По состоянию на 02.55 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2299,55 доллара за унцию. В среду они упали до минимума с 10 июня. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 2310,20 доллара.
Доллар торгуется около 8-недельных максимумов, и это делает золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на высоких уровнях.
"Укрепление доллара, сопряженное с ростом доходностей гособлигаций, заставляет цены на золото идти против течения", - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.
Представитель ФРС Мишель Боуман в среду подчеркнула, что ожидает "дальнейшего замедления инфляции при сохранении ставок без изменений". По ее мнению, снижение ставок будет целесообразным, если инфляция устойчиво будет двигаться в сторону 2%.
В 12.30 по Гринвичу будут представлены данные по ВВП США в 1-м квартале, а в пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE).
"Если базовый индекс PCE заставит рынки более пессимистично оценивать сроки первого снижения ключевой ставки ФРС, то золото может вновь упасть к уровню 2270 долларов", - полагает Уотерер.
Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но более высокая стоимость заимствований увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом.
"Менее сильная склонность ФРС к смягчению и высокая геополитическая напряженность оказывают разнонаправленное влияние на котировки золота, - пишут аналитики BMI. – Основным драйвером снижения цен на золото в более долгосрочной перспективе является увеличение склонности инвесторов к риску по мере восстановления мировой экономики во второй половине десятилетия".
Серебро на рынке спот упало в цене на 0,1%, до 28,74 доллара за унцию, платина - на 0,3%, до 1007,33 доллара. Палладий подорожал на 0,2%, до 930,39 доллара.