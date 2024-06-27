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Цены на золото удерживаются вблизи двухнедельных минимумов

Цены на золото удерживаются вблизи двухнедельных минимумов - 27.06.2024, ПРАЙМ

Цены на золото удерживаются вблизи двухнедельных минимумов

Цены на золото стабилизировались в четверг после падения до 2-недельного минимума на предыдущей сессии. Инвесторы ждут выхода данных США по инфляции, которые... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:43+0300

2024-06-27T11:43+0300

2024-06-27T11:43+0300

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рынок драгметаллов

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в четверг после падения до 2-недельного минимума на предыдущей сессии. Инвесторы ждут выхода данных США по инфляции, которые могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.По состоянию на 02.55 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2299,55 доллара за унцию. В среду они упали до минимума с 10 июня. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 2310,20 доллара.Доллар торгуется около 8-недельных максимумов, и это делает золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на высоких уровнях."Укрепление доллара, сопряженное с ростом доходностей гособлигаций, заставляет цены на золото идти против течения", - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.Представитель ФРС Мишель Боуман в среду подчеркнула, что ожидает "дальнейшего замедления инфляции при сохранении ставок без изменений". По ее мнению, снижение ставок будет целесообразным, если инфляция устойчиво будет двигаться в сторону 2%.В 12.30 по Гринвичу будут представлены данные по ВВП США в 1-м квартале, а в пятницу выйдет индекс цен расходов на личное потребление (PCE)."Если базовый индекс PCE заставит рынки более пессимистично оценивать сроки первого снижения ключевой ставки ФРС, то золото может вновь упасть к уровню 2270 долларов", - полагает Уотерер.Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но более высокая стоимость заимствований увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом."Менее сильная склонность ФРС к смягчению и высокая геополитическая напряженность оказывают разнонаправленное влияние на котировки золота, - пишут аналитики BMI. – Основным драйвером снижения цен на золото в более долгосрочной перспективе является увеличение склонности инвесторов к риску по мере восстановления мировой экономики во второй половине десятилетия".Серебро на рынке спот упало в цене на 0,1%, до 28,74 доллара за унцию, платина - на 0,3%, до 1007,33 доллара. Палладий подорожал на 0,2%, до 930,39 доллара.

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рынки, рынок драгметаллов