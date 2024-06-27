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Золото подорожало на 1% благодаря ослаблению доллара - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Золото подорожало на 1% благодаря ослаблению доллара
Золото подорожало на 1% благодаря ослаблению доллара - 27.06.2024, ПРАЙМ
Золото подорожало на 1% благодаря ослаблению доллара
Цены на золото в четверг восстановились на 1% с более чем двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, на фоне ослабления доллара. В центре... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T19:48+0300
2024-06-27T19:48+0300
рынки
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цены на золото в четверг восстановились на 1% с более чем двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, на фоне ослабления доллара. В центре внимания рынка находятся ключевые данные по инфляции в США, которые должны дать дополнительные сигналы о том, как Федеральная резервная система будет определять курс процентной ставки.К 14.12 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 1,3%, до 2327,11 доллара за унцию после падения в среду до самого низкого уровня с 10 июня.Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1,1%, до 2337,90 доллара."Некоторые из вышедших данных были благоприятны для рынка золота. В основном это были данные по оптовым запасам, которые оказались ниже ожиданий. Окончательный показатель ВВП оказался значительно ниже. Таким образом фьючерсы на золото получают поддержку на фоне снижения индекса доллара", - сказал Филипп Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures.Ослабление экономического импульса подчеркнули данные, показавшие, что расходы бизнеса на оборудование снизились в мае, а спад экспорта привел к росту дефицита внешней торговли товарами. Между тем официальный отчет по ВВП подтвердил, что экономический рост в США резко замедлился в 1-м квартале.В результате индекс доллара понизился на 0,3%, а доходность 10-летних гособлигаций США упала до 4,2845%.Инвесторы в основном придерживаются мнения о том, что в этом году будет два снижения процентных ставок ФРС, согласно данным LSEG FedWatch, хотя американский центральный банк прогнозировал только одно.Ключевой отчет по инфляции, предпочитаемый ФРС, в виде индекса цен расходов на личное потребление (PCE), должен выйти в пятницу.Рынки также были начеку в ожидании признаков вмешательства японских властей на рынок иены, поскольку она находится вблизи 38-летнего минимума.Серебро на рынке спот подорожало на 1,2%, до 29,11 доллара за унцию, палладий - на 0,7%, до 935 долларов. Платина подешевела на 1,2%, до 999,05 доллара.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
19:48 27.06.2024
 

Золото подорожало на 1% благодаря ослаблению доллара

План ЕЦБ подталкивает рост цен на золото
План ЕЦБ подталкивает рост цен на золото
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Цены на золото в четверг восстановились на 1% с более чем двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, на фоне ослабления доллара. В центре внимания рынка находятся ключевые данные по инфляции в США, которые должны дать дополнительные сигналы о том, как Федеральная резервная система будет определять курс процентной ставки.
К 14.12 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 1,3%, до 2327,11 доллара за унцию после падения в среду до самого низкого уровня с 10 июня.
Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1,1%, до 2337,90 доллара.
"Некоторые из вышедших данных были благоприятны для рынка золота. В основном это были данные по оптовым запасам, которые оказались ниже ожиданий. Окончательный показатель ВВП оказался значительно ниже. Таким образом фьючерсы на золото получают поддержку на фоне снижения индекса доллара", - сказал Филипп Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures.
Ослабление экономического импульса подчеркнули данные, показавшие, что расходы бизнеса на оборудование снизились в мае, а спад экспорта привел к росту дефицита внешней торговли товарами. Между тем официальный отчет по ВВП подтвердил, что экономический рост в США резко замедлился в 1-м квартале.
В результате индекс доллара понизился на 0,3%, а доходность 10-летних гособлигаций США упала до 4,2845%.
Инвесторы в основном придерживаются мнения о том, что в этом году будет два снижения процентных ставок ФРС, согласно данным LSEG FedWatch, хотя американский центральный банк прогнозировал только одно.
Ключевой отчет по инфляции, предпочитаемый ФРС, в виде индекса цен расходов на личное потребление (PCE), должен выйти в пятницу.
Рынки также были начеку в ожидании признаков вмешательства японских властей на рынок иены, поскольку она находится вблизи 38-летнего минимума.
Серебро на рынке спот подорожало на 1,2%, до 29,11 доллара за унцию, палладий - на 0,7%, до 935 долларов. Платина подешевела на 1,2%, до 999,05 доллара.
 
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