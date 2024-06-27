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FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - 27.06.2024, ПРАЙМ
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FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины
FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - 27.06.2024, ПРАЙМ
FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины
Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, хотя режим свободной торговли между страной и блоком продолжает действовать до 2025 года. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:49+0300
2024-06-27T11:49+0300
украина
ес
пошлины
ввозные пошлины
яйца
сахар
импорт
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, хотя режим свободной торговли между страной и блоком продолжает действовать до 2025 года. Об этом со ссылкой на собеседников, пожелавших сохранить анонимность, пишет Financial Times.Пошлины птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупу с Украины начнут вводить, если объем поставок из этой страны превысит средний за прошлые два года. Аналогичная ситуация была с импортом овса. Евросоюз уже ввел на него пошлину в размере 89 евро за тонну. По словам собеседников издания, импорт яиц и сахара тоже превысил лимиты. Ранее украинский замминистра экономики Тарас Качка утверждал, что Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить "острый" политический спор с Польшей. Однако призвал власти Евросоюза заодно запретить импорт российского зерна.
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украина, ес, пошлины, ввозные пошлины, яйца, сахар, импорт, польша
УКРАИНА, ЕС, пошлины, ввозные пошлины, яйца, сахар, импорт, ПОЛЬША
11:49 27.06.2024
 
FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины

FT: ЕС введет пошлины на яйца и сахар с Украины из-за превышения лимита импорта

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, хотя режим свободной торговли между страной и блоком продолжает действовать до 2025 года. Об этом со ссылкой на собеседников, пожелавших сохранить анонимность, пишет Financial Times.
Пошлины птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупу с Украины начнут вводить, если объем поставок из этой страны превысит средний за прошлые два года. Аналогичная ситуация была с импортом овса. Евросоюз уже ввел на него пошлину в размере 89 евро за тонну. По словам собеседников издания, импорт яиц и сахара тоже превысил лимиты.
Ранее украинский замминистра экономики Тарас Качка утверждал, что Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить "острый" политический спор с Польшей. Однако призвал власти Евросоюза заодно запретить импорт российского зерна.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Евросоюз восстановит импортные пошлины на ввоз куриных яиц с Украины
19 июня, 20:06
 
УКРАИНАЕСпошлиныввозные пошлиныяйцасахаримпортПОЛЬША
 
 
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