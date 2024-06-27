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FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины

FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - 27.06.2024, ПРАЙМ

FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины

Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, хотя режим свободной торговли между страной и блоком продолжает действовать до 2025 года. Об... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:49+0300

2024-06-27T11:49+0300

2024-06-27T11:49+0300

украина

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ввозные пошлины

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импорт

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, хотя режим свободной торговли между страной и блоком продолжает действовать до 2025 года. Об этом со ссылкой на собеседников, пожелавших сохранить анонимность, пишет Financial Times.Пошлины птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупу с Украины начнут вводить, если объем поставок из этой страны превысит средний за прошлые два года. Аналогичная ситуация была с импортом овса. Евросоюз уже ввел на него пошлину в размере 89 евро за тонну. По словам собеседников издания, импорт яиц и сахара тоже превысил лимиты. Ранее украинский замминистра экономики Тарас Качка утверждал, что Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить "острый" политический спор с Польшей. Однако призвал власти Евросоюза заодно запретить импорт российского зерна.

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украина, ес, пошлины, ввозные пошлины, яйца, сахар, импорт, польша