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Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень"

Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень" - 27.06.2024, ПРАЙМ

Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень"

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T21:49+0300

2024-06-27T21:49+0300

2024-06-27T21:49+0300

экономика

украина

экономика украины

теневая экономика

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции. "Я думаю, что по последним цифрам "серого" экспорта зерна вам могут дать оценку экспертную только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% - это потенциальная цифра нахождения экономики "в тени". Я думаю очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе", - приводит слова Свириденко украинское агентство УНН. Она предположила, что до принятые в стране законы, направленные на борьбу с "черным зерном", должны дать возможность контролировать вопрос возврата валютной выручки от аграрной продукции. По ее словам, невозврат выручки ставит под угрозу финансирование государственного бюджета. Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.

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украина, экономика украины, теневая экономика