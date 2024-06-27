Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень" - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240627/ekonomika-849558956.html
Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень"
Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень" - 27.06.2024, ПРАЙМ
Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень"
Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T21:49+0300
2024-06-27T21:49+0300
экономика
украина
экономика украины
теневая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции. "Я думаю, что по последним цифрам "серого" экспорта зерна вам могут дать оценку экспертную только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% - это потенциальная цифра нахождения экономики "в тени". Я думаю очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе", - приводит слова Свириденко украинское агентство УНН. Она предположила, что до принятые в стране законы, направленные на борьбу с "черным зерном", должны дать возможность контролировать вопрос возврата валютной выручки от аграрной продукции. По ее словам, невозврат выручки ставит под угрозу финансирование государственного бюджета. Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.
https://1prime.ru/20240627/es-849542617.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_3c37bf428bf92b96806d0aea81910514.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, экономика украины, теневая экономика
Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины, теневая экономика
21:49 27.06.2024
 
Названа доля украинской экономики, которая ушла "в тень"

Минэкономики Украины: 40% экономики страны находится "в тени"

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции.
"Я думаю, что по последним цифрам "серого" экспорта зерна вам могут дать оценку экспертную только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% - это потенциальная цифра нахождения экономики "в тени". Я думаю очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе", - приводит слова Свириденко украинское агентство УНН.
Она предположила, что до принятые в стране законы, направленные на борьбу с "черным зерном", должны дать возможность контролировать вопрос возврата валютной выручки от аграрной продукции. По ее словам, невозврат выручки ставит под угрозу финансирование государственного бюджета.
Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
В Верховной раде назвали объем помощи ЕС Украине с 2022 года
13:43
 
ЭкономикаУКРАИНАЭкономика Украинытеневая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала