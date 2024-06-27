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В Верховной раде назвали объем помощи ЕС Украине с 2022 года

В Верховной раде назвали объем помощи ЕС Украине с 2022 года - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Верховной раде назвали объем помощи ЕС Украине с 2022 года

Украина с февраля 2022 года получила от Евросоюза прямой бюджетной помощи на 36 миллиардов долларов, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:43+0300

2024-06-27T13:43+0300

2024-06-27T13:44+0300

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Украина с февраля 2022 года получила от Евросоюза прямой бюджетной помощи на 36 миллиардов долларов, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Министерство финансов Украины 24 июня сообщало, что Киев подписал соглашение с ЕС о привлечении 27 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility на 2024 - 2027 годы. Уточнялось, что первый транш в объеме 1,9 миллиарда евро в качестве безусловного финансирования Украина получит уже в июне этого года. Остальная бюджетная поддержка будет поступать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в плане страны. "Поступили 1,9 миллиарда евро от ЕС. Следующие транши по Ukraine Facility будут уже осенью. Вообще ЕС является крупнейшим донором с (февраля 2022 года - ред.) и предоставил прямой бюджетной помощи уже на 36 миллиардов долларов", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В Минфине Украины ранее сообщали, что в марте-апреле 2024 года в госбюджет страны уже поступило два транша в рамках переходного финансирования в размере 6 миллиардов евро в соответствии с инструментом Ukraine Facility. 14 мая Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам одобрил план Украины в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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верховная рада, украина, ес, помощь украине