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Эстония выделит Украине военную помощь на 100 миллионов евро

Эстония выделит Украине военную помощь на 100 миллионов евро - 27.06.2024, ПРАЙМ

Эстония выделит Украине военную помощь на 100 миллионов евро

Соглашение по безопасности между Киевом и Таллином предусматривает предоставлению Киеву более 100 миллионов евро военной поддержки в 2024 году. Это следует из... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T20:22+0300

2024-06-27T20:22+0300

2024-06-27T20:22+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Соглашение по безопасности между Киевом и Таллином предусматривает предоставлению Киеву более 100 миллионов евро военной поддержки в 2024 году. Это следует из опубликованного в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского документа. Украина в четверг подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией, трансляция церемонии подписания велась на сайте Еврокомиссии. "Участники признают, что Эстония должна и дальше сосредотачивать свою военную поддержку на наиболее важных потребностях Украины... В 2024 году военная поддержка Украины со стороны Эстонии составляет более 100 миллионов евро", — сказано в документе. Также кабмин Эстонии будет выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку Украины. В документе закреплены и отдельные компоненты долгосрочной военной помощи, в том числе относительно типов вооружения, среди которого гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы "Милан", противотанковые ракетные комплексы Javelin, противотанковые мины, гранатометы. Кроме того, в соглашении прописаны вопросы сотрудничества в вопросе оказания помощи инструкторам в операции "Интерфлекс" под руководством Британии, а также в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). Отдельные блоки соглашения посвящены усилению санкций против России, возмещения убытков, сотрудничества в сферах кибер- и информационной безопасности, а также защиты критической инфраструктуры. В начале июня телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД сообщала, что обещание Эстонии выделять ежегодно Украине более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера. ERR отмечало, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы.

https://1prime.ru/20240623/ukraina-849418802.html

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эстония, украина, поддержка украины