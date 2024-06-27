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Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян

Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян - 27.06.2024, ПРАЙМ

Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян

Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:48+0300

2024-06-27T16:48+0300

2024-06-27T16:48+0300

финляндия

россия

конфискация

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство юстиции страны."Поправка к закону о жилищных кооперативах должна вступить в силу 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте минюста.Ранее финское издание Yle сообщало, что сотни жилищных кооперативов столкнулись с финансовыми трудностями из-за того, что проживающие в России акционеры не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи.Кроме того, Хельсинки сейчас разрабатывает проект полного запрета на покупку недвижимости для граждан государств, которые "нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии".

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финляндия, россия, конфискация