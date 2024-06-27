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Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян
Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян - 27.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян
Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:48+0300
2024-06-27T16:48+0300
финляндия
россия
конфискация
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство юстиции страны."Поправка к закону о жилищных кооперативах должна вступить в силу 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте минюста.Ранее финское издание Yle сообщало, что сотни жилищных кооперативов столкнулись с финансовыми трудностями из-за того, что проживающие в России акционеры не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи.Кроме того, Хельсинки сейчас разрабатывает проект полного запрета на покупку недвижимости для граждан государств, которые "нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии".
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финляндия, россия, конфискация
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, конфискация
16:48 27.06.2024
 
Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян

Минюст: Финляндия с 8 июля упростит изъятие недвижимости, в том числе у россиян

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство юстиции страны.
"Поправка к закону о жилищных кооперативах должна вступить в силу 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте минюста.
Ранее финское издание Yle сообщало, что сотни жилищных кооперативов столкнулись с финансовыми трудностями из-за того, что проживающие в России акционеры не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи.
Кроме того, Хельсинки сейчас разрабатывает проект полного запрета на покупку недвижимости для граждан государств, которые "нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии".
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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ФИНЛЯНДИЯРОССИЯконфискация
 
 
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