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Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян
Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян - 27.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян
Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:48+0300
2024-06-27T16:48+0300
2024-06-27T16:48+0300
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конфискация
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство юстиции страны."Поправка к закону о жилищных кооперативах должна вступить в силу 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте минюста.Ранее финское издание Yle сообщало, что сотни жилищных кооперативов столкнулись с финансовыми трудностями из-за того, что проживающие в России акционеры не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи.Кроме того, Хельсинки сейчас разрабатывает проект полного запрета на покупку недвижимости для граждан государств, которые "нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии".
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финляндия, россия, конфискация
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, конфискация
Финляндия упростила порядок изъятия недвижимости у россиян
Минюст: Финляндия с 8 июля упростит изъятие недвижимости, в том числе у россиян
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финские власти упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми чиновникам не удалось связаться, среди них - россияне, сообщает в четверг министерство юстиции страны.
"Поправка к закону о жилищных кооперативах должна вступить в силу 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте минюста.
Ранее финское издание Yle
сообщало, что сотни жилищных кооперативов столкнулись с финансовыми трудностями из-за того, что проживающие в России акционеры не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи.
Кроме того, Хельсинки сейчас разрабатывает проект полного запрета на покупку недвижимости для граждан государств, которые "нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии".
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