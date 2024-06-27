https://1prime.ru/20240627/finlyandiya-849548259.html

Финляндия станет площадкой для ударного оружия НАТО, заявили в Совбезе РФ

Финляндия станет площадкой для ударного оружия НАТО, заявили в Совбезе РФ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Финляндия станет площадкой для ударного оружия НАТО, заявили в Совбезе РФ

Хельсинки оказывает поддержку киевскому неонацистскому режиму, так как вынашивают новые чудовищные планы по уничтожению славян. Финляндия вступает в... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:12+0300

2024-06-27T16:12+0300

2024-06-27T16:41+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Хельсинки оказывает поддержку киевскому неонацистскому режиму, так как вынашивают новые чудовищные планы по уничтожению славян. Финляндия вступает в антироссийские альянсы, рассчитывая на реванш за разгром в 1944 году своих союзных фашистским войск. В ближайшей перспективе страна станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. Он отметил, что почти восемь десятилетий Россия и Финляндия писали новую летопись отношений двух стран, основанных на взаимопонимании и обоюдовыгодном сотрудничестве. По словам Нургалиева, в России "верили в восстановление нерушимого мира и дружбы между нашими странами". "Однако сегодня с подачи Вашингтона и Лондона Хельсинки изо всех сил пытается захлопнуть "прорубленное" Петром Первым "окно в Европу". В расчете на реванш входит в антироссийские альянсы. Вынашивает новые чудовищные планы по уничтожению славян и в связи с этим поддерживает киевский неонацистский режим. Позволяет себе вызывающую антигуманную риторику в отношении населения России", — заявил он. Замсекретаря Совбеза РФ также предупредил, что Финляндия, как ожидается, в ближайшей перспективе станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО.Он напомнил, что "под предлогом защиты от иллюзорной "российской агрессии" в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО, а в 2024 года в рамках так называемой блоковой дисциплины Хельсинки разрешил авиации США и других стран НАТО базироваться на финских аэродромах, предоставили американцам беспрепятственный доступ к военным объектам.По словам Нургалиева, в ближайшей перспективе следует ожидать, что Финляндия станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО.Кроме того, он добавил, что в Финляндии предполагается штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей, а новоизбранный президент Александр Стубб настаивает на размещении в стране ядерного оружия, отметил первый замсекретаря СБ.

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финляндия, россия, нато