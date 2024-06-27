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Цены на газ в США стабилизировались, несмотря на рост добычи - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Цены на газ в США стабилизировались, несмотря на рост добычи
Цены на газ в США стабилизировались, несмотря на рост добычи - 27.06.2024, ПРАЙМ
Цены на газ в США стабилизировались, несмотря на рост добычи
Фьючерсы на природный газ в США в четверг стабилизировались. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T19:50+0300
2024-06-27T19:50+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в четверг стабилизировались.Цены стабилизировались, несмотря на медвежье влияние роста добычи и прогнозов сокращения спроса на следующей неделе, хотя жара на значительной территории страны, вероятно, сохранится как минимум до середины июля. Это должно повысить уровни использования газа для обеспечения работы кондиционеров.По словам трейдеров, недавнее повышение запасов было меньше обычных значений, поскольку несколько компаний ранее в этом году снизили добычу вслед за падением цен на фьючерсы в феврале и марте до минимумов за три с половиной года. Однако повышение цен в последние недели подтолкнуло некоторых производителей, включая EQT и Chesapeake Energy, вновь активизировать работу.По прогнозам аналитиков, на неделе, истекшей 21 июня, компании внесли в хранилища 51 млрд кубических футов газа. На той же неделе прошлого года повышение составило 81 млрд кубических футов, а среднее значение за пять лет (2019-2023 годы) в это время года составляет 85 млрд кубических футов.Если прогноз оправдается, запасы будут примерно на 20% превышать норму для этого времени года.На 13.45 по Гринвичу августовские фьючерсы, торгующиеся первый день как фьючерсы с поставкой в следующем месяце, на NYMEX снизились в цене на 1,2 цента, или 0,4%, до 2,733 доллара за млн БТЕ.В Техасе основной оператор электросетей прогнозирует в четверг пик спроса на рекордном для июня уровне, поскольку в домах и бизнесах активно используются кондиционеры из-за жары.По оценкам LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах с начала июня выросла до 98,6 млрд кубических футов в день с 25-месячного минимума 98,1 млн кубических футов в день, достигнутого в мае. Достигнутый в декабре 2023 года рекордный месячный максимум составлял 105,5 млрд кубических футов в день.
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рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
19:50 27.06.2024
 

Цены на газ в США стабилизировались, несмотря на рост добычи

© CC BY 2.0 / Jonathan CutrerПриродный газ
Природный газ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© CC BY 2.0 / Jonathan Cutrer
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в четверг стабилизировались.
Цены стабилизировались, несмотря на медвежье влияние роста добычи и прогнозов сокращения спроса на следующей неделе, хотя жара на значительной территории страны, вероятно, сохранится как минимум до середины июля. Это должно повысить уровни использования газа для обеспечения работы кондиционеров.
По словам трейдеров, недавнее повышение запасов было меньше обычных значений, поскольку несколько компаний ранее в этом году снизили добычу вслед за падением цен на фьючерсы в феврале и марте до минимумов за три с половиной года. Однако повышение цен в последние недели подтолкнуло некоторых производителей, включая EQT и Chesapeake Energy, вновь активизировать работу.
По прогнозам аналитиков, на неделе, истекшей 21 июня, компании внесли в хранилища 51 млрд кубических футов газа. На той же неделе прошлого года повышение составило 81 млрд кубических футов, а среднее значение за пять лет (2019-2023 годы) в это время года составляет 85 млрд кубических футов.
Если прогноз оправдается, запасы будут примерно на 20% превышать норму для этого времени года.
На 13.45 по Гринвичу августовские фьючерсы, торгующиеся первый день как фьючерсы с поставкой в следующем месяце, на NYMEX снизились в цене на 1,2 цента, или 0,4%, до 2,733 доллара за млн БТЕ.
В Техасе основной оператор электросетей прогнозирует в четверг пик спроса на рекордном для июня уровне, поскольку в домах и бизнесах активно используются кондиционеры из-за жары.
По оценкам LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах с начала июня выросла до 98,6 млрд кубических футов в день с 25-месячного минимума 98,1 млн кубических футов в день, достигнутого в мае. Достигнутый в декабре 2023 года рекордный месячный максимум составлял 105,5 млрд кубических футов в день.
 
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