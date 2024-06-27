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США будет политически трудно приступить к снижению госдолга, считают в МВФ

США будет политически трудно приступить к снижению госдолга, считают в МВФ - 27.06.2024, ПРАЙМ

США будет политически трудно приступить к снижению госдолга, считают в МВФ

США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу, заявила... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:38+0300

2024-06-27T22:38+0300

2024-06-27T22:46+0300

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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."Не только в США, но и в Европе и других странах, включая развивающиеся экономики принимать меры для создания фискального пространства в будущем сложно, политически трудно", - сообщила она, комментируя возможности американских властей по снижению госдолга и бюджетного дефицита.Георгиева добавила, что фонд видит возможности реализовать указанные цели и считает, что сейчас для этого подходящее время."Сейчас подходящее время, когда можно сделать больше для подготовки к угрозам в будущем", - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20240627/sistema-849560407.html

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мвф, сша, госдолг сша