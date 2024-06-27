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Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу за ценами
Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу за ценами - 27.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу за ценами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T20:28+0300
2024-06-27T20:28+0300
2024-06-27T20:28+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары...", — сказано в распоряжении. В состав группы вошли: заместитель председателя правительства РФ Александр Новак (в качестве председателя рабочей группы), руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Кроме того, в нее включили помощника заместителя председателя правительства РФ Александра Новака Владимира Притупова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра финансов Антона Силуанова, директора департамента экономического развития и финансов правительства РФ, ответственного секретаря Василия Толоко, заместителя руководителя аппарата правительства РФ Алексея Уварова, руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.
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россия, цены, михаил мишустин, мониторинг цен
Экономика, РОССИЯ, цены, Михаил Мишустин, мониторинг цен
Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу за ценами
Мишустин утвердил рабочую группы по мониторингу за потребительскими ценами
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары...", — сказано в распоряжении.
В состав группы вошли: заместитель председателя правительства РФ Александр Новак (в качестве председателя рабочей группы), руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Кроме того, в нее включили помощника заместителя председателя правительства РФ Александра Новака Владимира Притупова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра финансов Антона Силуанова, директора департамента экономического развития и финансов правительства РФ, ответственного секретаря Василия Толоко, заместителя руководителя аппарата правительства РФ Алексея Уварова, руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.
В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары