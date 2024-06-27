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Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу за ценами

Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу за ценами - 27.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу за ценами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T20:28+0300

2024-06-27T20:28+0300

2024-06-27T20:28+0300

экономика

россия

цены

михаил мишустин

мониторинг цен

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Соответствующее распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары...", — сказано в распоряжении. В состав группы вошли: заместитель председателя правительства РФ Александр Новак (в качестве председателя рабочей группы), руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Кроме того, в нее включили помощника заместителя председателя правительства РФ Александра Новака Владимира Притупова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра финансов Антона Силуанова, директора департамента экономического развития и финансов правительства РФ, ответственного секретаря Василия Толоко, заместителя руководителя аппарата правительства РФ Алексея Уварова, руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

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россия, цены, михаил мишустин, мониторинг цен